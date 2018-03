Perro héroe de atentado en show de Ariana Grande será condecorado

El primer perro policía que acudió al Manchester Arena el día del atentado en el que 22 personas perdieron la vida será premiado por su "heroicidad" y "valentía" este fin de semana en Crufts, una exhibición canina que tendrá lugar en la Birmingham.



El animal, llamado Mojo, es miembro de la Policía de Transporte británica y recibirá, acompañado de su dueño, el agente Phil Healy, el galardón humanitario del certamen.



Mojo, un collie de ocho años, se encontraba en casa con su dueño el 22 de mayo de 2017 cuando fueron alertados del ataque terrorista que tuvo lugar en el Manchester Arena al término de un concierto de la cantante de pop estadounidense Ariana Grande.



El animal trabajó durante toda la noche con los heridos del vestíbulo del pabellón para garantizar la seguridad de los servicios de emergencia y también rastreó la zona en búsqueda de explosivos.



Su dueño, el agente Healy, declaró a los medios locales que "Mojo estaba diferente esa noche. Llegas a conocer a fondo a tus compañeros yo le conozco a él y puedo decir que estaba molesto con la situación y no habría querido estar ahí".



"Como un buen profesional, trabajó hasta las siete de la mañana e incluso volviendo a casa quiso continuar tras una llamada sobre un aparato sospechoso", agregó.



El animal se retira el mes próximo y Healy indicó que este premio es una forma "conmovedora" para poner el broche final a su "increíble" carrera.



Un total de 22 personas, 17 mujeres y cinco hombres de entre ocho y 51 años, fallecieron el 22 de mayo de 2017 como consecuencia de un ataque terrorista perpetrado por Salman Abedi, quien se inmoló con un explosivo casero en el estadio Manchester Arena, provocando el peor atentado en la historia de la ciudad inglesa.

