Policía de Manchester: Es muy claro que estamos investigando a una red terrorista

El jefe de la Policía de Manchester, Ian Hopkins, dijo hoy que las autoridades tienen "muy claro" que están tras los pasos de una "red" vinculada con el atentado terrorista del lunes, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas.

"Creo que está muy claro que estamos investigando una red y, como ya he dicho, esta extensa investigación sigue desarrollándose a buen ritmo", dijo Hopkins al contestar escuetamente a preguntas de los periodistas.

Antes de esto el jefe policial había leído una declaración en la que informaba de los últimos antecedentes sobre la investigación; entre ellos, que entre las 22 víctimas mortales del ataque hay una uniformada.

"Con mucha tristeza puedo confirmar que una de las víctimas es una agente policial", dijo Hopkins, agregando que ya se tomó contacto formal con "todas las familias de las personas que, lamentablemente, murieron", y que el listado de víctimas se oficializará en cuatro o cinco días más.

La cadena pública BBC reveló que la agente fallecida se encontraba en el Manchester Arena -donde ocurrió el suceso- junto con su marido, que está en estado crítico, y dos hijos, que resultaron heridos. Eran residentes del condado inglés de Cheshire.

Ian Hopkins dijo también afirmó que los agentes realizan actualmente "registros exhaustivos" en áreas de Manchester y recordó que esta mañana se realizó una "explosión controlada" en un céntrico edificio de la ciudad como parte de la investigación.

Latest statement from @ccianhopkins in relation to the incident at the Manchester Arena pic.twitter.com/9z0YKnBfEf