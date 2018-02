Reino Unido: Explosión en edificio de Leicester dejó cuatro muertos

Cuatro personas murieron en la explosión ocurrida el domingo en un edificio de la ciudad de Leicester, en el norte de Inglaterra, confirmó la Policía, que aún no ha relacionado el incidente con un acto terrorista.

Otras cuatro personas permanecen hospitalizadas a raíz del estallido, cuyas causas se desconocen, y que ocurrió en una propiedad de la calle Hinckley Road, que incluía una tienda en la planta baja y un departamento arriba, indicaron las fuerzas del orden.

"Hay cuatro muertos confirmados en este momento y un número de personas aún reciben tratamiento en el hospital", señaló el superintendente Shane O'Neill, de la Policía de Leicestershire.

"Creemos que puede haber personas aún no contabilizadas y los esfuerzos de rescate continúan a fin de localizar otras posibles víctimas", añadió el agente a los medios británicos.

Una vez concluida la operación de rescate, habrá una investigación para determinar las circunstancias de la explosión, que en este momento "no está vinculada con el terrorismo", precisó O'Neil.

HINCKLEY ROAD BUILDING FIRE | CONFIRMED FATALITIES | Four people are confirmed to have died in an explosion at a property in Leicester last night. https://t.co/ZbfKWRcaDy pic.twitter.com/s9kdt4JOrI