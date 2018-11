Brexit: Destacados abogados británicos pidieron a May un segundo referéndum

Destacados abogados del Reino Unido han pedido a la primera ministra británica, Theresa May, que apoye un segundo referéndum del "brexit", la salida de este país de la Unión Europea (UE), por considerar que el Parlamento no tiene que estar obligado por la votación de 2016.

En una carta dirigida a May y divulgada hoy, 1.400 abogados, entre ellos el exjuez del Tribunal de Apelación Konrad Schiemann y el antiguo juez del Tribunal de Justicia europeo David Edward, respaldan una segunda consulta sobre los términos de un acuerdo con Bruselas y argumentan que en la de 2016 los votantes desconocían el proceso de negociación con la UE.

"La naturaleza del proceso de negociación y su resultado eran desconocidos. Los votantes afrontaron una elección entre una realidad conocida y una alternativa desconocida. En la campaña (de 2016), unas afirmaciones no probadas tomaron el lugar de los hechos y la realidad", subrayan los firmantes.

En el plebiscito celebrado el 23 de junio de 2016, los británicos apoyaron por mayoría retirarse del bloque europeo.

En la misiva, los abogados señalan que el Parlamento no tiene que estar más atado al voto de 2016 que al referéndum de 1975, que respaldó la participación del Reino Unido en la UE.

"Había una importante diferencia entre 1975 y 2016. El primer referéndum fue convocado después de que las negociaciones quedaran completadas, así que los votantes sabían lo que estaban votando. En 2016, la naturaleza del proceso de negociación y su resultado eran desconocidos", puntualizan los letrados.

"Los votantes tienen el derecho de saber lo que están votando", agregan los abogados, en referencia al eventual acuerdo con la UE.

El abogado especializado en derechos humanos Jonathan Cooper señaló hoy a los medios que el actual estado de las negociaciones del "brexit" "preocupa" a la gente en todo el país.

"Esta carta a la primera ministra ha sido firmada por más de mil colegas míos que están convencidos de que un voto del pueblo no solo es lo que debe hacerse, sino que es lo más democrático", subrayó.

Sin embargo, una portavoz del ministerio británico para la Salida del Reino Unido de la UE indicó que "el pueblo del Reino Unido ya se ha manifestado en uno de los mayores ejercicios democráticos que este país haya visto y la primera ministra ha dejado claro que no habrá un segundo referéndum".

La misiva es divulgada después de que la prensa señalase el fin de semana que el Gobierno británico y la UE ultiman los detalles de un acuerdo de "brexit" con consenso sobre la frontera irlandesa y la futura relación comercial, que podría alcanzarse en unos días.

Según "The Sunday Times", May habría conseguido "en privado" ciertas concesiones de Bruselas para sellar el acuerdo, cuyo escollo es la frontera irlandesa pues el objetivo es que siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz en Irlanda del Norte.