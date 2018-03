Reino Unido expulsa a 23 diplomáticos rusos por el caso del ex espía

Theresa May explicó que se les ofreció una "oportunidad" a Rusia de que proporcionara una explicación.

El Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos después de que Moscú no haya aclarado por qué el ex espía Sergei Skripal y su hija Julia fueron envenenados en Salisbury (Inglaterra) con un agente nervioso de fabricación rusa, anunció hoy miércoles la primera ministra británica, Theresa May.

En una declaración ante el Parlamento, la jefa del Ejecutivo consideró que Rusia ha reaccionado "con un completo desprecio" ante la "gravedad" del incidente ocurrido el pasado 4 de marzo, pese a que se les ofreció una "oportunidad" de que proporcionaran una explicación.

La dirigente conservadora precisó que el número de diplomáticos expulsados, que han sido identificados como "agentes de los servicios secretos encubiertos", es "el mayor en 30 años" y que contarán con una semana para abandonar el país.

El incidente en Salisbury representa "un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra el Reino Unido", según May, quien anunció que su Gobierno incrementará el número de controles a ciudadanos rusos y que Londres congelará "los activos del Estado ruso donde sea que exista evidencia de que podrían ser empleados para amenazar la vida o propiedad de ciudadanos o residentes en el Reino Unido".