Padres de Alfie sufren nuevo revés en la justicia: Corte rechazó trasladar al bebé a Italia

La Corte de Apelaciones del Reino Unido respaldó este miércoles la prohibición dictada ayer por el Tribunal Superior de Manchester (Inglaterra) para trasladar a Italia del bebé Alfie Evans, quien sufre una enfermedad degenerativa irreversible, para mantenerlo con vida en un hospital.

La justicia británica ordenó en febrero retirar el soporte vital al bebé de 23 meses, cuyo cerebro ha quedado "erosionado", al considerar que ese paso va en su propio "interés", una decisión que han avalado en diversas apelaciones todas las instancias judiciales británicas.

El pasado lunes por la noche, los médicos desconectaron a Alfie de las máquinas que le mantenían con vida, tras lo cual ha continuado respirando, una situación que según los abogados de los padres, Tom Evans, de 21 años, y Kate James, de 20, ha cambiado las circunstancias en las que se tomó la decisión original.

Los tres magistrados de la Corte de Apelaciones rechazaron los argumentos del abogado del padre, Paul Diamond, de la organización cristiana Christian Legal Centre, y del letrado Jason Coppel, a quien la madre designó para defenderla poco antes de la vista.

El abogado del padre argumentó ante los jueces que la decisión de desconectar al bebé se basó en que "no hay cura médica" para su condición.

"Al entrar en una situación en la que el individuo continúa respirando (tras retirarle el soporte vital), tenemos que corregir ese plan. No podemos permitir que esta situación se mantenga en un hospital británico", sostuvo Diamond.

El abogado que representa al hospital Alder Hey de Liverpool donde está ingresado el bebé, Michael Mylonas, afirmó por su parte que "no hay nuevas evidencias médicas" sobre el estado de Alfie, que ha perdido la capacidad para ver y oír, así como el sentido del gusto y el tacto, según los doctores.

