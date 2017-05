Terrorista suicida de Manchester tenía 22 años

La Policía británica identificó a Salman Abedi, un joven de 22 años, como el autor del atentado suicida registrado anoche en Manchester.

El ataque ocurrió al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande y, según cifras oficiales, dejó 22 muertos y 59 heridos.

El jefe de la Policía de Manchester, Ian Hopkins, confirmó hoy en una rueda de prensa la identidad de Abedi -difundida previamente por medios locales- e indicó que las fuerzas de seguridad buscaban determinar si actuó en solitario o contó con una red de apoyo.

Hopkins agregó que los restos de Abedi todavía no han sido reconocidos de manera oficial por un juez forense, por lo que rehusó aportar más detalles sobre él en esta etapa de la investigación.

Latest statement from @ccianhopkins in relation to last night's attack. pic.twitter.com/w1BdLp9nY4

Los medios de comunicación ingleses han informado, no obstante, antecedentes adicionales: según la BBC, Abedi nació en Manchester en una familia de origen libio y tenía al menos dos hermanos, también británicos.

El núcleo familiar vive en diversos domicilios en el barrio de Fallowfield, en el sur de Manchester, donde la policía realizó hoy un registro. Vecinos del inmueble contaron a la cadena pública que la familia ondeaba banderas libias en ciertas ocasiones.

The Telegraph agrega que Abedi nació en 1994 y era el tercero de cuatro hijos. Cuenta que sus padres son refugiados libios que llegaron al Reino Unido escapando del régimen de Muamar al Gadafi. El terrorista tiene dos hermanos varones y una hermana de 18 años.

El jefe policial confirmó además que un joven de 23 años fue detenido por su vinculación con el atentado.

El arresto ocurrió en las inmediaciones de un supermercado en el suroeste de Manchester y es, hasta ahora, el único ligado con el ataque.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.