Tony Blair predijo que en el futuro el Reino Unido querrá volver a la Unión Europea

El ex primer ministro británico Tony Blair anticipó este domingo que en el futuro el Reino Unido querrá regresar a la Unión Europea (UE) tras el "brexit".

"Mi predicción es que, puede que lleve otra generación, pero en algún momento querremos volver a la UE", dijo el laborista en una entrevista publicada por The Daily Mirror para conmemorar los 20 años de su histórica victoria electoral en mayo de 1997.

"El mercado único nos ponía en la Liga de Campeones de los acuerdos comerciales. Un simple acuerdo comercial es estar en la Primera Liga. Nos estamos relegando", afirma el político, opuesto al "brexit" o salida del país del bloque comunitario.

Blair -que se retiró de la primera línea del ambiente político al ser sustituido en 2007 por Gordon Brown- explicó que "esto del 'brexit' me ha dado una motivación específica para involucrarme más en política. Hay que mojarse y lo haré", si bien no tiene planes de regresar al Parlamento.

"Participaré activamente para influir en el debate, y eso significa salir y reconectar", afirma Blair, "pero no quiero que pasemos por este momento histórico y yo no haya dicho nada, porque eso significaría que no me importa este país, y sí me importa", añadió.

En otra entrevista con la revista "GQ", Blair -desprestigiado por llevar al R.U. a la guerra de Irak de 2003- criticó también la actual intervención en Siria, que considera una "horrible mancha" en la política exterior occidental, y opina que hubiera sido mejor negociar una transición con Bachar al Asad antes de atacar su régimen.