Putin descarta medidas contra diplomáticos de EEUU: "No expulsaremos a nadie"

El presidente ruso, Vladímir Putin, descartó finalmente adoptar medidas contra diplomáticos estadounidenses, pese a que previamente la cancillería había asegurado que expulsaría a 35 agregados norteamericanos luego de que el Gobierno de Barack Obama adoptara la misma medida.

"No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin.

Previamente el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había anunciado que su país expulsaría a 35 diplomáticos estadounidenses en respuesta a la medida adoptada por Washington por la presunta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de EE.UU.

"La reciprocidad es ley diplomática en las relaciones internacionales. Por eso proponemos al presidente de Rusia que declare personas non grata a 31 funcionarios de la embajada de EEUU en Moscú y a otros cuatro del Consulado estadounidense en San Petersburgo", había dicho Lavrov previamente.