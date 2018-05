UE, Australia y Reino Unido exigieron a Rusia responder por derribo de avión malasio

La Unión Europea (UE) pidió este viernes a Rusia que asuma su responsabilidad en el derribo del avión de Malaysia Airlines (MH17) en el este de Ucrania en 2014.

"La Unión Europea hace un llamamiento a la Federación de Rusia para que acepte su responsabilidad y coopere plenamente", indicó la alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, en un comunicado.

La jefa de la diplomacia europea, que hoy se reunió en Bruselas con el primer ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, mostró su "total apoyo" a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige rendir cuentas a los responsables del derribo del vuelo malasio del 17 de julio de 2014, tragedia en la que murieron las 298 personas que iban a bordo.

Las declaraciones de la alta representante de la UE para la Política Exterior se producen después de que ayer el equipo conjunto de investigación a cargo de las pesquisas del vuelo MH17 llegaran a la conclusión de que "la instalación de BUK utilizada para derribar el vuelo MH17 pertenecía sin lugar a dudas a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia".

Según los investigadores, el sistema de misiles aéreos que derribó el avión pertenecía a una unidad militar rusa, que lo trasladó desde Kursk (Rusia) hasta Donetsk (Ucrania) un mes antes del ataque al avión que despegó en Ámsterdam con rumbo a Kuala Lampur.

Holanda y Australia culparon a Rusia de "participar" en derribo del avión

En paralelo, el gobierno holandés y australiano responsabilizaron este viernes formalmente a Rusia de "participar" en el derribo del avión de Malaysia Airlines.

"Exigimos que Rusia asuma su responsabilidad y coopere plenamente con el descubrimiento de la verdad y para hacer justicia para las víctimas del vuelo MH17 y sus familiares", afirmó el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Stef Blok.

En un comunicado, Blok informó de que, junto al Gobierno australiano, consideran a Rusia "formalmente responsable" del "despliegue de la instalación del (sistema de misiles) BUK con la que se derribó" el MH17.

Con este paso formal se inicia "un proceso legal complejo", reconoce el Ministerio holandés, y por eso ambos países han pedido a Rusia que "colabore", con el objetivo de encontrar "una solución que haga justicia al enorme sufrimiento y el daño causado" por el derribo del avión malasio en julio de 2014.

El Reino Unido dice que Rusia debe responder

Por su parte, el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, manifestó su apoyo a Holanda y Australia y dijo que el Gobierno ruso debe responder por sus acciones.

En un comunicado divulgado hoy, Johnson señaló que este ha sido un "ejemplo atroz del desprecio del Kremlin por la vida de inocentes".

"El Kremlin cree que puede actuar con impunidad. El Gobierno ruso debe ahora responder por sus acciones en relación con el derribo del MH17. El Reino Unido apoya plenamente a Australia y Holanda en su petición para que la Federación Rusa acepte la responsabilidad de Estado y coopere con ellos en sus esfuerzos para que haya Justicia para las víctimas de esta tragedia", añadió.

El titular de la diplomacia británica resaltó que, "en lugar de buscar socavar la investigación a través de un diluvio de desinformación que hemos visto con Rusia sobre el MH17 en el pasado, la Federación Rusa debe cumplir con sus obligaciones en virtud de la resolución 2166 del Consejo de Seguridad de la ONU para suministrar cualquier ayuda que sea requerida para la investigación".

Lavrov rechazó acusaciones de Holanda y Australia

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy las acusaciones formuladas por Holanda y Australia. "Ayer conversé con mi colega holandés (Stef Blok). Me comunicó lo que ya es sabido. Le pedí pruebas que confirmen estas afirmaciones. Él no me presentó ninguna prueba", dijo a la prensa, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Lavrov aseguró que "Rusia colabora más que nadie con el equipo de investigación", y señaló que durante la conversación telefónica con Blok le recordó que Moscú "remitió mucha información técnica, incluidas las lecturas de los radares que estaban operativos el día de la tragedia" cerca del lugar del siniestro.

"Hemos respondido a todos los requerimientos de respaldo jurídico de la fiscalía holandesa", agregó.

El jefe de la diplomacia rusa trazó un paralelismo entre las acusaciones de Holanda y Australia y el reciente "caso Skripal", en el que Londres responsabiliza a Moscú de haber envenenado con un agente tóxico en el Reino Unido al exespía ruso Serguéi Skripal y a su hija Yulia.