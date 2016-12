Rusia no descartó que avión militar pudo sufrir un atentado

Rusia sigue sin conocer las causas de la tragedia en la que el avión militar Tu-154 se estrelló en el mar Negro con 92 personas a bordo y volvió a contemplar un atentado terrorista como una de las posibles causas, aunque no se encuentra entre las principales.

"Tras el análisis de la primera caja negra hemos concluido que no hubo explosión a bordo, pero sí existió una acción mecánica. No necesariamente un atentado terrorista debe estar relacionado con una explosión", explicó a la prensa el jefe de seguridad de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, Serguéi Bainétov, agregando que pese a lo anterior un atentado no tiene prioridad entre las siete.

Aunque las conclusiones oficiales sobre las causas de la tragedia se darán a conocer dentro de un mes, se confirmó que hubo un fallo técnico instantes antes que el avión se precipitara al mar Negro, asegurando que los datos de la caja negra "indican un fallo en el mecanismo que acciona los flap" del avión, explicó a Interfax una fuente de la investigación.

Los peritajes continúa luego de que los servicios de emergencias rusos dieran por concluida la operación de rescate en la zona del fatal accidente, tras recuperar del agua 19 cadáveres y más de 230 fragmentos de cuerpos humanos, los cuales serán identificados mediante análisis genéticos por muestras de ADN que entregarán familiares de las víctimas.