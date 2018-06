Taxista atropelló a multitud en centro de Moscú

Al menos siete personas resultaron heridas luego de que un taxista atropellara a la multitud cerca de la Plaza Roja, en el centro de Moscú, en Rusia, donde por estos días se concentra una multitud en torno al Mundial de Fútbol.

Según la Agencia Reuters, producto de este incidente hay siete personas heridas sin registrar fallecidos. Además, de acuerdo a las autoridades, el conductor fue detenido.

Según medios locales, la Policía rusa maneja la teoría de que el conductor del vehículo, proveniente de Kirguistán, estaba bajo la influencia del alcohol y habría perdido el control del automóvil de manera accidental.

Debido a esto, las autoridades han descartado, por ahora, un ataque de carácter terrorista.

Entre los lesionados se encontrarían fanáticos de la selección de futbol mexicana.

emergency services at scene as taxi mounts pavement in central moscow. Eye witnesses say at least 5 ambulances arrived to take away injured. #RussiaWorldCup2018 pic.twitter.com/ldDoqoZGwt