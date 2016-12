Avión secuestrado con 118 personas a bordo aterrizó en Malta

Un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways, con 118 pasajeros a bordo, aterrizó este viernes en Malta después de haber sido desviado de su rumbo al ser secuestrado, según informaron medios malteses.

Dentro del aeronave se encuentra una persona que dice tener una granada y que ha realizado algunas peticiones como condición para liberar a los 111 pasajeros y siete miembros de la tripulación, indicó el diario Times of Malta en su página web.

El rotativo maltés no da más informaciones de cuáles son las peticiones del secuestrador.

El avión, según este medio, había despegado de Sebha sobre las 10 de la mañana hora local con destino a Trípoli.

También las fuentes de seguridad libias confirmaron que el avión había secuestrado y desviado a Malta.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmó en un tuit que se le había comunicado de "una situación de posible secuestro de un vuelo interno de Libia y que había sido desviado a Malta".

Precisó que de los 111 pasajeros (los otros siete son tripulantes) hay 82 hombres, 28 mujeres y un niño.

Los operativos de "seguridad y emergencia" han sido puestos en marcha, añadió Muscat.

