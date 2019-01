Trump confirmó la muerte del cerebro del atentado al buque USS Cole

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este domingo la muerte del terrorista de Al Qaeda que supuestamente planeó el ataque contra el buque de la marina estadounidense USS Cole, que acabó con la vida de 17 soldados en el año 2000.

"Acabamos de matar al líder de ese ataque, Yamal al Badawi. Nuestro trabajo contra Al Qaeda continúa", escribió Trump en su cuenta Twitter.

El gobernante celebró que las "grandes" fuerzas armadas estadounidenses han llevado justicia a los "héroes perdidos y heridos en ese cobarde ataque".

"Nunca nos detendremos en nuestra lucha contra el terrorismo radical islámico", subrayó.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!