Los temores de José Mujica con la llegada de Donald Trump al poder

Publicar en su sitio

Copie este código (Ctrl+C) e insértelo en su página web para publicar este contenido en ella

"Si compran menos al mundo va a deprimir el poder de compra y eso va a afectar los precios y el trabajo", declaró el ex presidente. Eso sí afirmó que "no hay mal que por bien no venga. Puede que haya que apurar un acuerdo con Europa".