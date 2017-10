Pescador halló millonario botín en río Uruguay y lo entregó a la Armada

El millonario botín no ha sido reclamado aún.

Un pescador ha acaparado portadas en Uruguay tras llegar a la Prefectura Nacional Naval para entregar una bolsa que contenía cientos de joyas y un antiguo fusil de guerra de colección, la cual pescó mientras practicaba ese deporte en un río local.

Entre las 348 piezas rescatadas por el pescador figuran, entres otras: 71 cadenas de oro, 45 anillos, 31 monedas de oro y un antiguo fusil de colección, los cuales no mostraban señales de haber pasado bajo el agua más de 10 horas.

Sorprendido por la magnitud de lo encontrado y sin la presencia de testigos, Marcelo Díaz contó a El País que transcurrida una media hora y luego del hallazgo, y sin consultar con nadie, se dirigió a la sede de la Prefectura Nacional Naval para hacer entrega del mismo.

"Estuve desde las 11 de la mañana hasta las cuatro de la tarde mientras duró el procedimiento en el cual se inventarió cada pieza que había en esa bolsa y recién ahí me di cuenta de la magnitud de lo que encontré y el valor de cada objeto cuando se iba desplegando sobre una mesa", dijo el pescador.

Y agregó: "Sentí un alivio tremendo y pude dormir tranquilo porque mi conciencia me lo indicó. Eso llegó a ese lugar por algún robo o no se por qué, pero no hay denuncias ni en la Policía ni en Prefectura de la desaparición de ese botín".

Marcelo Díaz describe cómo y dónde encontró el millonario tesoro. (Crédito: El País.)

Respecto al hallazgo, el vocero de la Armada Nacional, Gastón Jaunsolo, dijo que ahora se investigará si algunos de los objetos fueron denunciados en la Policía, luego se evaluará el monto total de lo encontrado y finalmente se realizará una pericia que permita determinar el origen.

En la jornada del miércoles, en la sede de Prefectura de Salto, se presentó una mujer procurando recuperar 15 objetos similares a los exhibidos que le habrían robado durante el año 2015 pero no ha podido acreditar su dominio.

El pescador aguarda por otro desenlace que le permita que lo encontrado vaya a remate por la vía judicial en algún momento y pueda quedarse con el 50 por ciento de su valor de acuerdo a las leyes vigentes. La otra mitad quedará en manos del Estado.

Sospecha por conteo de joyas

No obstante, según medios uruguayos, Marcelo Díaz mantiene algunas dudas sobre el número de joyas que entregó y las que finalmente se estarían dando a conocer, según expresó el abogado del pescador, Francisco Merino.

El profesional advirtió que en esta jornada solicitará la grabación de las cámaras de vigilancia interna de la repartición y que si no hay acuerdo entre su cliente y los funcionarios de Prefectura, presentará una denuncia ante la Policía.

Díaz cree que "algo pudo haber pasado" durante un lapso de una hora que estuvo fuera de la repartición cuando entregó las joyas.

El abogado Merino resaltó la "honestidad" de su cliente y la transparencia en cómo actuó y explicó que luego de este hallazgo millonario, de no aparecer quien justifique su propiedad, se seguirá el trámite del Código Civil en el cual su cliente reclamará la mitad de lo hallado.