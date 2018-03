Venezuela cerró inscripción de candidatos presidenciales con un solo opositor conocido

Este viernes culminó el lapso de postulaciones a las elecciones presidenciales de Venezuela, que se celebrarán finalmente el próximo 20 de mayo, y de los cinco candidatos que se medirán con el presidente Nicolás Maduro, solo un opositor es conocido: el ex chavista Henri Falcón.

A partir del lunes, seis candidatos se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral (CNE): el actual mandatario y aspirante a la reelección, el pastor evangélico Javier Bertucci, el militar retirado Francisco Visconti, el ingeniero Reinaldo Quijada, el empresario Luis Alejandro Ratti y el opositor Falcón.

Falcón es un político que en 2010 se separó del chavismo y luego pasó a unirse a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD); bloque que ha rechazado la inscripción del político para medirse en estas elecciones.

Entretanto, el CNE organizó un evento para la firma, por parte de los candidatos, de un "acuerdo de garantías electorales", en el que entre otras cosas se destaca "la equidad en el acceso a los medios públicos y privados", la reapertura del registro de votantes en el exterior.

Durante este evento, que fue firmado por tres de los seis candidatos, Falcón pidió que se "juegue limpio" en los comicios de mayo: "Queremos y deseamos que se juegue limpio, y que podamos de verdad respetar la voluntad de la mayoría de los venezolanos que reclaman un cambio pacífico en Venezuela", declaró.

Además, reiteró que Venezuela "reclama un cambio", asegurando que su "tarea" es "derrotar al hambre, la inflación y a este Gobierno por la vía democrática para abrir espacios a la reconciliación".

MUD se desligó de la candidatura

La MUD ha rechazado la inscripción de Falcón para medirse en estas elecciones pues el bloque ha dejado claro que no participará en estos comicios por considerarlos un "simulacro electoral" y hoy reiteró que no tiene ningún candidato para las presidenciales.

"Es importante que lo sepa el mundo, la unidad democrática no tiene candidato inscrito en las elecciones", dijo en rueda de prensa el diputado Juan Guaidó, dirigente de la formación Voluntad Popular (VP) y jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (Parlamento).

El legislador habló en nombre de la MUD y reiteró que el ex gobernador Falcón "se deslindó de la unidad" opositora al postular su nombre para las presidenciales, desatendiendo la decisión conjunta de no participar en estos comicios hasta tanto no existan mejores condiciones electorales.