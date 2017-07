Henrique Capriles: La lucha en Venezuela va más allá de la Constituyente

"Queremos elecciones libres y democráticas", dijo el ex candidato presidencial.

El líder opositor venezolano Henrique Capriles alertó este sábado que la lucha de la oposición va más allá de las protestas en contra de la Asamblea Nacional Constituyente -que se extenderán continuarán hasta este domingo-, pues apunta a conseguir "elecciones libres".

"Ese camino no sigue por que esté o no esté la Constituyente, ese camino sigue porque los venezolanos queremos elecciones libres y democráticas, que no son las que ofrece este gobierno", dijo Capriles.

"La expectativa que hay para el domingo (de parte del oficialismo) es muy mala, sépanlo. Por eso están obligando a que voten los militares, por eso tienen hasta en los hospitales pegado que todo el personal tiene que votar y después tiene que decir que votó, les van a a pasar control", agregó el dos veces candidato presidencial.

Diez personas han muerto en estos tres días de protestas en contra de la Constituyente, lo que deja, desde el inicio de las protestas en abril, una cifra de al menos 110 muertos y miles de detenidos en las distintas manifestaciones.

Este sábado, en tanto, las aerolíneas Iberia y Air France suspendieron -por razones de seguridad- sus vuelos desde y hasta Venezuela hasta el 1 de agosto.

El gobierno venezolano amenazó con prisión de cinco a diez años a quienes boicoteen la votación de la Constituyente. (Foto: EFE)

El chavismo no cede

Ante el anuncio opositor de que manifestantes se reunirán para protestar este domingo en los centros de votación, el Consejo Nacional Electoral informó que habilitó centros de votación alternos, lo que -para la oposición- aumentaría el riesgo de un fraude electoral.

La presidenta del Consejo, Tibisay Lucena, recalcó que "el Poder Electoral está trabajando intensamente para que este domingo se lleven a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y para garantizar a todos los venezolanos su derecho al voto en paz y seguridad".

Respecto a esto, el Gobierno de Nicolás Maduro amenazó con prisión de cinco a 10 años a quienes boicoteen la votación