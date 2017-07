Sigue el paro general en Venezuela que dejó en la víspera tres muertos y 159 detenidos

Numerosos comercios mantienen sus cortinas abajo y muchas calles siguen cerradas al tráfico en Venezuela por ciudadanos que exigen la renuncia del presidente Nicolás Maduro, en el marco de la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por la oposición, que ha dejado hasta ahora tres muertos y 159 detenidos.

"Cumplimos más de 24 horas del Paro Cívico, 24 horas para que se respete la voluntad del pueblo y detengan el fraude", escribió en Twitter el diputado opositor Stalin González, en alusión a la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, que debe elegirse este domingo para redactar una nueva Carta Magna.

Esta huelga general contra la Constituyente -la segunda en poco más de una semana- busca presionar al presidente para que retire un proceso que no ha sido sometido a la aprobación previa en referendo del pueblo y será una forma, a ojos de la oposición, de "consolidar la dictadura" del chavismo en Venezuela.

Participantes en esta forma de protesta y diputados de la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han compartido en Twitter fotos de este segundo día de paro que mostraban calles desiertas en ciudades de toda la geografía nacional.

Además de llamar a un paro de la actividad laboral y empresarial que ha sido apoyado por la patronal venezolana (Fedecámaras) y por más de 350 organizaciones sindicales no oficialistas, la MUD pide a los detractores de Maduro que corten sus calles, y así lo han hecho muchos de ellos con bolsas de basura, muebles y otros objetos.

Como informó la corresponsal de Cooperativa en Venezuela, María da Corte, en Mérida, los opositores denunciaron que la represión causó dos muertos, Rafael Vergara (30 años) y Anderson Caldera (24), y durante una manifestación en Petare, en el estado de Miranda, murió Jean Carlos Aponte (16 años), de un disparo.

"Mi primo (Jean Carlos Aponte) no era ningún malandro, ningún antisocial como lo están poniendo, lo están vinculando con una banda de secuestradores, me parece que es un procedimiento totalmente ilegal y no quiero que queden impunes, quiero que verdaderamente se haga justicia y los malandros, los tengan que buscar, los busquen, pero no maten gente inocente tal como era mi primo, un caso que verdaderamente hay que llevarlo hasta las últimas instancias", aseguró un familiar.

Incidentes en la víspera

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) lanzó en la víspera perdigones y gases lacrimógenos en varios puntos del país para despejar las calles y dispersar a los manifestantes, que en algunos casos respondieron lanzando piedras y lo que tenían a mano contra los agentes.

Según la organización pro derechos humanos Foro Penal, 159 personas (100 de ellas en el estado occidental Zulia) fueron detenidas en la jornada de ayer miércoles durante las protestas y en redadas a domicilios que el grupo califica de arbitrarias e ilegales.

Además, un adolescente murió este miércoles en Caracas y otros dos jóvenes perdieron la vida en el estado Mérida (occidente), todos ellos como consecuencia de hechos violentos ocurridos durante las manifestaciones contra Maduro.

Más de 100 personas han muerto según la Fiscalía durante las protestas antigubernamentales que empezaron el 1 de abril, en el marco de las que las autoridades han detenido a más de 4.500 personas.

Ministro de Defensa rechazó "groseras" sanciones de EE.UU.

Como informó María da Corte, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó las "groseras" sanciones de Estados Unidos contra 13 funcionarios del Gobierno del presidente Nicolás Maduro porque, aseguró, se traducen en una intromisión en la soberanía de la nación petrolera.

De acuerdo a Efe, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó ayer una nueva batería de sanciones contra 13 funcionarios del Gobierno de Venezuela, incluida la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y varios jefes militares, a los que acusa de socavar la democracia y los derechos humanos.

"El imperio norteamericano, haciendo gala de su postura de jueces del mundo, ha querido imponer sobre funcionarios, compañeros de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Estado venezolano", indicó Padrino López.

"En mi condición de ciudadano primero, pero también en mi condición de Ministro de la Defensa, rechazo esta intromisión, esta burla, este atropello a la soberanía venezolana", dijo en una alocución transmitida por la planta estatal VTV, citado por Efe.