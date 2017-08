Venezuela: Jefe del Parlamento pidió a Gobierno "verdad" sobre asalto a cuartel

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió este domingo al Gobierno de Nicolás Maduro la verdad sobre lo que sucedió con el grupo de militares que se sublevó en una base militar y le instó a que no culpe a la oposición de lo sucedido.

"Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuento chino, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia", indicó Borges en un foro denominado "En defensa de la Constitución".

El jefe del Parlamento dijo esto en referencia al asalto a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia, que deja hasta ahora un hombre muerto, otro gravemente herido y al menos siete detenidos.

Para Borges lo sucedido con el grupo de militares debe llevar al Gobierno a una "profunda reflexión", pues a su juicio "es muy claro" que "la Fuerza Armada es un ejemplo de un país que quiere un cambio".

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela vinculó a la oposición con el suceso, informando que se produjo "un ataque terrorista de tipo paramilitar en contra de la 41 brigada blindada del Ejército Bolivariano" y señaló que un "teniente en situación de deserción" también participó en el hecho.

Dos muertos, un herido y 10 detenidos, dice Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que dos muertos, un herido y 10 detenidos dejó el asalto registrado este domingo a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia.

"La metodología de seguridad dio como resultado (...) dos fueron abatidos por el fuego leal a la patria, uno está herido. De estos 10 atacantes que quedaron en las instalaciones del Paramacay, nueve son civiles y solo uno es un teniente desertor", dijo en su programa "Los domingos con Maduro".

El jefe de Estado venezolano indicó que el teniente ya está capturado y prestando colaboración "activamente".

En el mismo programa, Maduro felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la "reacción inmediata" que han tenido frente al "ataque terrorista".

"Desde aquí quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la reacción inmediata que se ha tenido frente al ataque terrorista. Hace una semana les ganamos con votos y hoy hubo que ganarles con balas al terrorismo", dijo.