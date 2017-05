Augusto Pinochet hijo defiende pensión de invalidez: Tengo dolores, cojera y tomo remedios

Augusto Pinochet Hiriart desmintió al diputado socialista Leonardo Soto, quien lo acusó de haberse asegurado en dictadura, mediante "dudosos medios", una pensión de invalidez vitalicia de 900 mil pesos mensuales.

"Con los descuentos solo recibo 461 mil", dijo Pinochet hijo a La Segunda, explicando que su pensión se debe a que, en 1971, estando en el Ejército, fue aplastado por un camión contra una pared, quebrándose la columna en tres partes.

"Permanecí en el Ejército hasta 1980, siendo sometido a tratamientos, pero llegó un momento en que mi estado físico no era compatible con la carrera (...) Trato de hacer una vida normal, pero tengo secuelas de permanentes dolores: tengo cojera en la pierna izquierda y tomo varios remedios, pero no lo ando publicando, porque no fui formado de esa manera para andarse quejando", alegó.

"Cerca del patio de los callados"

"Le pido al diputado que se preocupe de cosas más importantes -que harta falta hace en el país hoy- y no de un viejo jubilado de 71 años que está más cerca del patio de los callados que de este lado", agregó Pinochet jr.

"Él (Soto) puede decir cualquier cosa. Yo ya estoy curcuncho con las barbaridades que han dicho a lo largo de mi vida, no me afecta. ¿Qué tengo que ver yo con lo que hizo mi papá? (...) Siempre van a tratar de buscar un chivo expiatorio, no hallan cómo vengarse", reclamó.

"Que él (Soto) diga lo que quiera. Ya estoy curcuncho. Siempre he tratado de luchar por mi patria. Aquí quien lucha por su patria siempre es envidiado y vapuleado, y tratado pésimo", sentenció.