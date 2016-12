Ministra de Bienes Nacionales: "No le creo" a Lucía Hiriart

La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, aseguró que no le cree a la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, luego de que ella negara que dineros ingresados a la Fundación CEMA Chile producto de la venta de inmuebles cedidos por el Estado en la dictadura hayan sido desviados hacia su patrimonio personal o el de su familia.

"Quiero decir que no le creo", recalcó la secretaria de Estado respecto a la declaración de Hiriart en calidad de inculpada en el marco de la investigación donde se indaga el delito de malversación de caudales públicos.

En aquella diligencia, la ex primera dama fue interrogada por el préstamo de dineros de la fundación a su hija Jacqueline Pinochet Hiriart, señalando que no lo recuerda pero que "si se le prestó alguna suma de dinero, debió haberse devuelto por ella"; mientras que sostuvo que "jamás solicité porque no lo necesitaba" el aporte de 50.000 dólares que le entregó la fundación cuando su marido estaba detenido en Londres, en 1999.

Ante esto, la titular de Bienes Nacionales explicó que "una de las actas de la Fundación CEMA Chile, que se ha filtrado incluso por un medio de comunicación hace un tiempo, muestra que mientras estaba el general Pinochet en Londres ella le pide al directorio que vendan propiedades por más de 600 millones y, a la vez, pide que se pida plata, un préstamo, a la fundación de sus dos hijas, la FAS".

"La fundación le presta con intereses a ella junto en ese periodo que la necesitaba para Londres y luego se venden propiedades transferidas por el fisco a la Fundación CEMA Chile para pagarle a las propias hijas, plata que evidentemente no está dentro de las arcas de la Fundación", aseveró.

"Está casi todo embargado"

Por su parte, el ministro en visita Guillermo de la Barra, ante quien declaró la viuda del dictador, comentó la solicitud de alzamiento de la incautación de propiedades que hizo CEMA Chile, indicando que "está casi todo embargado y se alzó parcialmente el embargo, pero en orden de no innovar pendiente y eso es lo que voy a ver ahora".

"El alzamiento es por un poco más de 70 millones de pesos. Es para pagar sueldos, servicios básicos y otros gastos que están justificados", añadió.

Sostuvo que "ella es denunciada" y reconoció que quedó conforme con la declaración que hizo Hiriart.

La ex presidente de CEMA se encuentra actualmente internada en el Hospital Militar con diagnóstico reservado.