Alcalde Alessandri prometió despedir a la menor cantidad de profesores posible

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), se comprometió con el Colegio de Profesores a respetar las horas no lectivas, a trabajar junto al gremio, a regularizar la deuda previsional y desvincular la menor cantidad de funcionarios del área de educación.

El jefe comunal recibió este jueves a la directiva electa del Magisterio por más de una hora en medio de la preocupación que generó el anuncio del despido masivo de 350 docentes a raíz de un déficit de la Dirección de Educación Municipal.

"Fue una reunión franca, directa, en que les exhibimos la situación actual. Nos tenemos que hacer cargo del desorden que hubo en la administración anterior. Estamos pagando la farra y eso tiene sus costos", dijo el alcalde, que prometió "mantener la proporción del 65-35".

"Vamos a dejar fuera a los operadores políticos, hacernos cargo de la sobredotación a nivel central, que se incrementó un 100 por ciento... Vamos a trabajar de la mano, porque no queremos que el hilo se corte por lo más delgado", dijo Alessandri tras el encuentro.

"Para nosotros es prioridad el pronto pago de las cotizaciones previsionales, porque trae aparejados serios problemas para cada uno de los involucrados y, ciertamente, para la Municipalidad, por las multas e intereses que nos frena otras subvenciones", agregó el jefe comunal.

"Tranquilidad relativa" en los maestros

El presidente electo del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo estar "relativamente" más tranquilo después del encuentro, pero advirtió que el gremio estará atento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

"Ésos no son profesores que hacen clases, no son profesores que atienden niños, no son profesores o funcionarios que están en relación con los apoderados. Entonces, cuando decimos que no se corte el hilo por lo más delgado estamos diciendo precisamente que no se toque a las comunidades escolares y a las horas aulas, que son las principales y más importantes dentro de lo que nosotros hacemos", dijo Aguilar.

"En ese sentido, es una tranquilidad relativa en términos de la disposición que mostró el alcalde, pero, a su vez, vamos a estar muy atentos y monitoreando que estos compromisos efectivamente se cumplan", agregó.