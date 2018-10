Un grupo de estudiantes llegó hasta la reunión del concejo que se desarrollaba en la Municipalidad de Maipú para increpar a la alcaldesa Cathy Barriga por problemas estructurales en su colegio, lo que provocó una tensa situación que terminó con la finalización de la sesión a 15 minutos de haber comenzado.

Debido a la irrupción, la alcaldesa culpó al concejal Ariel Ramos (PC) quien relató que "se acerca a mi puesto y me increpa, me trata de poco hombre y cosas por el estilo. Luego de eso, dado el clima tenso que se estaba dando ella decide levantar la sesión, toca la campanilla y quedamos sentados todos muy sorprendidos porque no esperábamos el desenlace de la sesión".

"Lo regular es que hubiéramos tocado todos los temas pero ella no se esperó con la protesta de los estudiantes y dado que se generó un clima adverso y de confrontación del público, ella decidió terminar con la sesión de manera muy unilateral porque ella, según el reglamento del concejo, tendría que haber solicitado el acuerdo de todos los miembros", agregó.

La Municipalidad vive días tensos luego que la Contraloría la multara por realizar el denominado "Kiki Challenge".

Fue el mismo concejal Ramos quien presentó el recurso ante el ente fiscalizador por la acción de Barriga.