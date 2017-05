Jorge Sharp explica la labor que desarrollará el "alcalde nocturno" de Valparaíso

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Movimiento Autonomista), explicó las labores que desarrollará el flamante "delegado de la noche" porteña, Juan Carlos González.

Sharp dio a conocer esta semana un plan para "ordenar el carrete" en la ciudad, que incluía, dentro de las medidas más destacadas, la creación de esta nueva autoridad, ya denominada por muchos como "alcalde nocturno".

"Su presencia va a estar, principalmente, vinculada a la noche de Valparaíso. Va a tener una especial preocupación durante los fines de semana, los días donde hay mayor vida nocturna, mayor vida bohemia", dijo Sharp a Cooperativa.

El abogado explicó que la labor de González se centrará en "la coordinación entre distintos servicios", como las "policías -Investigaciones y Carabineros- la Gobernación, y otros servicios, como Impuestos Internos".

También ejercerá "una coordinación interna para poder mover, de manera conjunta, a los distintos servicios municipales que toman parte de la noche", como "los inspectores urbanos y el sistema de aseo, para poder mejorar el trabajo en la noche".

Diputado Cornejo apoya la idea

Juan Carlos González tiene 45 años y es empresario, dueño del bar y sala de eventos Deck Muelle Barón. Su labor comenzará la próxima semana y la designación es desde ya valorada por el diputado DC Aldo Cornejo.

"Como ex alcalde y habitante de esta ciudad tengo la obligación de apoyarlo y respaldarlo en todo lo que vaya en bien de la ciudad", señaló Cornejo, recordando que hasta hoy "la autoridad sanitaria no fiscaliza la venta de alimentos, no se fiscaliza la venta de cigarrillos, no se fiscalizan los clandestinos, no se fiscalizan los locales de 'afters', que no cumplen con requisitos de patente municipal, ni condiciones de seguridad".

En dicho sentido, "es positivo que haya una persona con facultades suficientes para coordinar los distintos departamentos municipales", el ex jefe comunal, que indicó que, si bien ésta "es una figura no contemplada en la legislación municipal, el alcalde tiene la posibilidad -con acuerdo del Concejo- para nombrar a un delegado o coordinador al interior de la Municipalidad", bajo quien estén "todos los servicios municipales que tengan que ver con la normalidad de la noche en Valparaíso".

El diputado Cornejo dijo que espera reunirse prontamente con Jorge Sharp.