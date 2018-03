Abuelo pasó nueve horas detenido por no pagar cuatro limones en un supermercado

Un anciano de 84 años permaneció detenido por cerca de nueve horas, este martes, en una comisaría de Carabineros luego que olvidara pagar cuatro limones, avaluados en 700 pesos, en un supermercado de la cadena Jumbo, en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.

El hecho fue denunciado a través de redes sociales por su nieto Genaro Vera, quien escribió en su cuenta de Twitter que "mi abuelo de 84 años estuvo detenido por más de nueve horas en la comisaría de Quilpué porque se le olvidó pagar cuatro limones. La falta de criterio, tanto de Jumbo como de Carabineros, es irrisoria y habla de lo ridículo que funcionan las cosas en nuestro país".

En conversación con SoyValparaíso, Vera explicó que su abuelo Juan Orlando Leiva fue abordado por dos guardias de local ubicado en el sector de El Belloto luego de pasar por el sector de cajas y retenido en el recinto, pese a manifestar su disposición de pagar los 700 pesos.

Vera detalló que "él fue a hacer las compras del almuerzo, tipo 12:00 del día, y quería comprar pocas cosas, entonces fue sin carro. Llevaba todo en la mano y se echó una malla de limones (en un bolso) porque no le cabían. Pagó todo, los 5.000 pesos, y al salir de la línea de las cajas lo interceptan dos guardias diciendo que él se estaba robando esos limones".

El nieto del afectado agregó que "obviamente se le olvidó que los llevaba en el bolso y les respondió 'disculpen, no hay problema, se los pago inmediatamente' y ellos dijeron 'no, lo siento, usted ya no los puede pagar porque ya pasó las líneas de las cajas y nuestro deber es llamar a los Carabineros'".

Hoy mi abuelo de 84 AÑOS estuvo detenido por mas de 9 HORAS en la comisaria de Quilpue por que se le olvido pagar 4 LIMONES en @JumboChile, la falta de criterio tanto de jumbo como de @Carabdechile es irrisoria y habla de lo ridiculo que funcionan las cosas en nuestro pais, RT — genaro vera (@genaroseba11) 7 de marzo de 2018

"Lo trataron como delincuente"

Continuando con su relato, Vera apuntó que "los carabineros lo llevaron a la comisaría, donde tuvo que pasar por todo el tema del calabozo, de que le quitaran los cordones, etcétera. Lo trataron como delincuente y recién a las cinco de la tarde pudo llamar a mi abuela, porque ellos viven solos".

"Un carabinero le tomó mal las huellas digitales, entonces hicieron todo un proceso de enviarlas a Santiago, comprobarlas, y después cambiaron la guardia y el que llegó a las 20:00 horas se las tomó de nuevo y dijo que 'pero si era súper fácil', pero pasó de las 12:00 a las 20:00 (detenido) porque se equivocaron en eso".

De acuerdo a lo relatado por su nieto, Leiva padece de asbestosis y durante el tiempo en que estuvo detenido no le fue permitido alimentarse ni tomar sus medicamentos.

Según el denunciante, su abuelo "está súper shockeado con el tema, no quiere revivirlo ni mucho menos. Nosotros como familia estamos indignados y queremos tomar todas las medidas correspondientes. Hubo descriterio de ambos (Jumbo y Carabineros), si al final de cuentas hicieron pasar un proceso doloroso, denigrante y vergonzoso a una persona de 84 años".

Vera también apuntó que "en Jumbo nos atendió el subgerente que estaba a cargo en el momento y nos expresó que es una lástima y que ellos no se pueden hacer responsables de lo que pasó en Carabineros por pasar nueve horas, pero yo les digo que sí tienen culpa porque en el momento en que hacen la denuncia son responsables de todo lo que le pase".

Tras esta denuncia, desde Cencosud, holding propietario de Jumbo, aún no se refieren al tema.