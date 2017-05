Conadecus por colusión: No está claro cuándo se va a pagar la compensación

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, explicó el proceso en el cual se encuentra la compensación a los consumidores por la colusión del papel tissue, donde, luego de un acuerdo, se estableció un pago de 150 millones de dólares por parte de la CMPC.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Calderón sostuvo que por el momento no hay claridad de cuándo se realizará el pago de los cerca de siete mil pesos para los chilenos mayores de 18 años.

"No está claro cuándo (se va a pagar la compensación), porque todavía hay procedimientos judiciales pendientes. Hace pocas semanas se llegó al acuerdo de conciliación porque tuvimos que esperar que hubiera un fallo de la Corte de Apelaciones de si el tribunal era competente o no, a lo que dijo que sí, y que la demanda que había presentado Conadecus se podría conciliar", dijo Calderón.

"Sernac se hizo parte de la demanda colectiva presentada por Conadecus en 2015, entonces Sernac y todos concurrimos a presentar ante el tribunal la conciliación para que sea ratificada y ejecutoriada. En ese procedimiento, la jueza del 10° Juzgado Civil aprobó la conciliación, pero en el momento de la conciliación, días antes, se hicieron parte una organización de consumidores y un abogado en representación de 1.900 personas que dicen que son de una comunidad mapuche", añadió.

Conadecus descarta descuento en compensaciones

Calderón además descartó que existan descuentos en los montos de la compensación, ya que se fijó un mecanismo para pagar los gastos operacionales.

"Esta es una compensación que es una cifra acordada de 150 millones de dólares, aproximadamente 97.000 mil millones de pesos, que la empresa ya depositó hace dos meses el dinero, en consecuencia ha estado ganando esos intereses que en el acuerdo se consideró para pagar los costos de implementación y que son aproximadamente cerca de 200 millones mensuales que está ganando de interés ese dinero", aseveró.

El presidente de Conadecus también explicó que se eligió el mecanismo de pago por medio del BancoEstado, y en particular de la cuenta Rut, para simplificar el proceso y que quienes no tengan este tipo de cuenta deberán cobrar su compensación a través de ventanilla.

Asimismo sostuvo que otros métodos fueron desechados, como el pago vía vale vista, ya que no se tienen a mano todos los rut de los mayores de 18 años, además de que tampoco se conoce la cifra exacta de cuantos serán los beneficiados por los pagos, ya que se estima que los mayores de 18 años están entre los 12,9 y 14 millones de personas.

Finalmente, respecto a la idea que surgió para que estos dineros sean derivados a financiar a Bomberos tras los incendios que arrasaron varias regiones, Calderón reiteró que ello no es posible en el marco de este acuerdo compensatorio.

"La demanda colectiva no nos permite hacer eso. Cuando se hace una demanda colectiva, la ley nos da atribuciones para representar a un colectivo de consumidores afectados por una infracción a la ley y en consecuencia lo único que tenemos que hacer es que una vez que haya un fallo y el dinero que resulte de la compensación por el daño tiene que entrar al patrimonio de las personas. Si las personas lo quieren donar tiene que ser posterior, no puede ser antes, no tenemos atribuciones, ni el Sernac, para poder destinar el dinero para otro fin que no sea restaurar el daño a los consumidores", concluyó.