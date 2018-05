Corte Suprema dio luz verde al pago de los siete mil pesos por colusión del papel higiénico

La Corte Suprema dio luz verde al acuerdo conciliatorio entre el Sernac, la CMPC y consumidores, con lo que se avanza hacia el pago de los siete mil pesos por la colusión del papel tissue.

La entidad rechazó un recurso de casación presentado por organizaciones mapuche, las que consideraban que el monto era muy bajo y aseveraban que no se consideró una consulta a los pueblos originarios, como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile.

"Se puede concluir que la intervención de terceros en este procedimiento especial se encuentra acotada a aquellas actuaciones que no resulten incompatibles con el interés legítimo colectivo que fundamenta la demanda, impidiendo a quienes se hacen parte con posterioridad al inicio del proceso enarbolar peticiones que se contrapongan o pugnen con el interés supra individual que se hace valer a través de esta acción especial y limitando las tercerías únicamente a aquellas mediante las cuales se intente hacer valer pretensiones armónicas con las ejercidas por la demandante directa u originaria", se lee en el dictamen.

"El acuerdo que es objeto del recurso en estudio no reviste el carácter de un acto administrativo o legislativo de aquellos previstos en el convenio, pues se trata de una resolución de carácter jurisdiccional y, por ende, el aludido cuerpo normativo resulta ser improcedente", indicaron.

El Sernac, CMPC Tissue (una de las empresas coludidas) y las organizaciones de consumidores Conadecus y Odecu acordaron hace un año y tres meses compensar a los consumidores afectados por la colusión.

A comienzos de este mes, el director del Sernac, Lucas del Villar, indicó que el 58 por ciento de los afectados recibirá el pago directamente a su cuenta RUT del BancoEstado, mientras que otro 17 por ciento recibirá el dinero a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Archivo: Revisa el dictamen de la Corte Suprema

Conadecus: Ahora comienza lo más complejo

Desde Conadecus, su presidente Hernán Calderón planteó que "estamos contentos porque creo que al final terminó esta verdadera odisea que tuvimos que sufrir por este sinnúmero de recursos que presentó el abogado Moraga. Creo que hoy esto permite que, por fin, los consumidores chilenos sean compensados en lo que habíamos acordado con la papelera por este caso de colusión".

"Se está terminando este ciclo, pero ahora comienza uno más complejo que es la implementación y la entrega de estos recursos para cada uno de los chilenos mayores de 18 años", dijo.

El abogado que presentó el recurso, Jaime Moraga, aseveró que "los fallos de la Corte Suprema hay que respetarlos, solamente no compartimos el contenido. Respecto de mis clientes no van a recibir ni un peso porque no están en ninguna circunstancia. No tienen CuentaRUT, no son miembros del ISP y no tienen página web. O sea, sería ridículo que una persona que vive a 80 kilómetros de Temuco en la montaña se hagan una página web, no tienen Internet, eso es obvio".

"Sea cual sea la fórmula, no van a recibir ni un peso", agregó.