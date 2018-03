Gobierno muestra preocupación por falla de Transbank, pero no adelanta medidas

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que al Gobierno le preocupa la falla que afectó el lunes a la empresa Transbank, y que causó que, por alrededor de una hora, miles de usuarios a lo largo de todo Chile se vieran impedidos de pagar con tarjetas de crédito y débito, o pudieran sacar dinero de los cajeros automáticos.

"Esto afecta nuestro sistema de pagos y, sin duda, genera incomodidad en los usuarios. Queremos ver una investigación, queremos ver las causas y que se apliquen las correcciones que se necesitan en la forma más breve y más inmediata para evitar que esto vuelva a ocurrir", dijo Larraín este martes, luego de que, anoche, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dijera estar "monitoreando" la situación.

Consultado por si este episodio devela un problema de mercado debido a la posición monopólica de la compañía, Larraín comentó que "eso se puede abordar a través de muchos caminos".

"Es algo que en su momento comunicaremos; cuando tengamos algún cambio que hacer. Todo está en análisis en este momento", aseguró.

"Caso único en el mundo"

Las críticas por lo ocurrido crecen también en la empresa Multicaja, que podría ser competencia directa de Transbank, y ya ha comenzado a hacer transacciones con algunas tarjetas de crédito

"Chile es el único país del mundo en que hay un monopolio en estas materias. Yo estoy desde Multicaja hace 11 años tratando de entrar al mercado", señaló el presidente ejecutivo de la firma, Javier Etcheberry, quien acusa que las barreras de entrada son altísimas y pide intervención del Poder Ejecutivo.

"Por supuesto los gobiernos tienen que resolver los problemas. ¿Cómo no va a ser un problema que se caiga una red por razones tecnológicas y, como es la única red del país, en el país no se pueden hacer transacciones, aunque sea por una hora? Lo lógico es que haya distintas redes que compitan", agregó el ex ministro de Obras Públicas y Transportes.

Locatario: "No hallábamos qué hacer"

La falla afectó miles de transacciones en restoranes, bencineras, supermercados y otros negocios a nivel nacional, y desde Transbank fue atribuida a un corte de energía en la zona norte de la Región Metropolitana, donde tienen el data center.

Cristián Morales, dueño de un restorán en Villarrica, fue uno de los que sufrió ayer las consecuencias: "A muchos clientes les cobraron el doble o el triple, y no hallábamos qué hacer".

"Los depósitos de Transbank son un día desfasados, pero como esto fue ayer lunes, tampoco nos llegaron los depósitos del viernes y del sábado, entonces, al final, en nuestra cuenta no hay ningún depósito de fin de semana, y hay cosas que pagar... Es un problema", dijo Morales.

A través de su cuenta en Twitter Transbank informó hoy que, "para no afectar sus flujos financieros, ha efectuado un abono provisorio de sus ventas con tarjetas de débito, acorde a sus operaciones históricas".

Estimado cliente, a raíz del corte de energía que ocurrió el día de ayer y que también impactó a nuestros procesos, Transbank para no afectar sus flujos financieros ha efectuado un abono provisorio de sus ventas con tarjetas de débito, acorde a sus operaciones históricas. — TRANSBANK (@TRANSBANK) 27 de marzo de 2018

El corte afectó también al Banco Santander, desde donde reconocen aún alguna inestabilidad en el sitio web y los cajeros automáticos, pero afirman que la seguridad de sus clientes está resguardada.