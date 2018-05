Se reactiva la discusión de los cobros en los estacionamientos

Desde las 09:30 horas de este miércoles se reunió la comisión de Economía del Senado para discutir, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que busca perfeccionar la regulación del cobro de servicios de estacionamientos.

La norma que actualmente regula este tema comenzó como una iniciativa que buscaba garantizar un tramo gratuito, pero -inesperadamente- luego de su entrada en vigencia, a comienzos de 2017, provocó un alza generalizada en las tarifas. Hoy el Sernac recibe 10 reclamos diarios por estos cobros.

A la instancia asistió el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien dió a conocer la postura del Gobierno frente a la reactivación de este debate.

En la oportunidad, el secretario de Estado aseguró que "vamos a pedirle al nuevo director del Sernac que nos haga un estudio para ver cómo ha funcionado la ley que está ahora vigente respecto a este tema de estacionamientos, que por lo demás lleva muy poquito tiempo de vigencia, apenas un año".

"Él (director del Sernac) nos va a hacer un informe y ese informe se lo vamos a traer a la comisión del Senado para analizarlo y sobre la base de ese informe ver si el proyecto que está vigente tiene problemas, dónde están los problemas y cuáles son los problemas que enfrenta", agregó.

En tanto, la presidenta de la instancia parlamentaria, Ximena Rincón (DC), cuestionó que el ministro Valente "no comparte que el proyecto de ley cumpla con ninguno de los dos objetivos que se ha trazado: proteger a los consumidores y cambio de la prueba en materia de robos o daños en terceros, por lo tanto, no comparte los criterios, no comparte que se cumplan los objetivos y es algo que vamos a tener que ver una vez que empecemos los estudios del mismo".

La senadora aseguró que en la Cámara Alta están "obligados a darle continuidad" a esta discusión, "porque esto se aprobó en la Cámara de Diputados, ya pasó a la Sala del Senado y tenemos que ver qué vamos a hacer con él, pero queremos conocer la mirada de Ejecutivo antes de tomar decisiones", insistió.

CNC suponía que el tema ya estaba "zanjado"

Los referidos cambios apuntan a garantizar media hora gratis a todo evento en los estacionamientos de centros comerciales, supermercados, aeropuertos y otros, y dos horas gratis si el automovilista presenta una boleta de compra en el establecimiento, para luego de ese plazo cobrar por minuto usado.

La iniciativa es rechazada por la Cámara Nacional de Comercio: "Nunca hemos estado de acuerdo con la gratuidad en los estacionamientos, porque entendemos, en un principio básico de la economía, que ése es un bien escaso y, en la medida en que se transforma en un bien gratuito genera un uso indiscriminado del mismo", dijo el líder del gremio, Manuel Melero.

"Esto ya se debatió ampliamente y yo suponía que este debate ya estaba zanjado y no se volvería sobre lo mismo", agregó Melero.