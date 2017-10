Empresarios temen "actuaciones discrecionales y políticas" del nuevo Sernac

El empresariado reaccionó con dudas y temores tras la aprobación de la ley fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y lo dota de nuevas atribuciones, que el martes fue despachada por el Congreso y quedó en condiciones de ser promulgada.

Con la iniciativa el Sernac podrá dictar normas, fiscalizar y sancionar a las empresas, que estarán obligadas a responder los reclamos de los consumidores. Se establece, además, una nueva escala de multas que, dependiendo la gravedad, pueden llegar hasta los 105 millones de pesos.

Cuando "los organismos se constituyen con tantas facultades y con direcciones unipersonales, tienen más riesgos de tener actuaciones discrecionales con criterios políticos", advirtió el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte.

El ejecutivo apuntó también que "los perfeccionamientos que intentó hacer" el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, "no fueron suficientes, claramente".

En la misma línea, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, señaló que "lo natural y lógico es que (el organismo) tenga una posición clara y no haya conflicto de interés".

"No puede al mismo tiempo ser (el Sernac) quien genera las normas, quien fija las sanciones, quien hace de mediador. La ley en esta materia ha quedado de una manera en que va a ser más difícil la forma de trabajar del Sernac en beneficio de los propios consumidores y que los mercados funcionen bien", sostuvo el ex ministro de Sebastián Piñera.

Ministro: "Quien nada hace, nada teme"

El aludido secretario de Estado respondió a los cuestionamientos de los empresarios: "Hay que decir que cuando uno se porta mal, merece que lo castiguen. Quien nada hace, nada teme, ¿no?", aseguró Rodríguez Grossi.

"Lo que estamos haciendo acá no es un favor que estamos pidiendo, sino que estamos exigiendo que los derechos de los consumidores sean respetados", recalcó, y precisó que "esta ley no está hecha para castigar, sino para que no haya que castigar".

El ministro subrayó que en los próximos seis meses, tras la promulgación del proyecto, "el Sernac va a tener dientes suficientes".

La iniciativa también dará más atribuciones a las asociaciones de consumidores, las que podrán entregar asesorías jurídicas a los afectados y llevar a cabo conciliaciones con las empresas con el similar efecto que aquellas que realiza el Sernac.