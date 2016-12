Sernac denunció a 13 tiendas por mala rotulación de sillas infantiles para vehículos

El Servicio Nacional del Consumidor interpuso 21 denuncias en contra de 13 tiendas comerciales a lo largo de todo Chile tras detectar infracciones a la ley en la venta de sillas de autos para niños menores de cuatro años.

Según explicó el organismo mediante un comunicado, "visitas de ministros de fe" a diferentes locales comerciales permitieron detectar incumplimientos del Decreto N° 176 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a propósito de productos que no cuentan con un etiquetado que certifique su seguridad, rotulados que no informan el rango de peso del niño para el que una silla fue diseñada, no establecen recomendaciones de reemplazo en caso de sufrir alguna colisión o impacto ni indican año de fabricación ni nombre del fabricante o marca.

El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, dijo esperar que la Justicia aplique el máximo de las multas a las empresas involucradas "considerando la gravedad de los incumplimientos", que -indicó- "podrían poner en riesgo la seguridad de los niños". Éstas podrían alcanzar hasta las 150 UTM (unos 6,9 millones de pesos).

"Con estas denuncias, además de las multas, buscamos que las empresas y tiendas que comercializan estas sillas hagan los ajustes necesarios para así cumplir con la normativa vigente en el país en este tipo de productos", dijo Muñoz, que aconsejó a los consumidores que al momento de comprar sillas de autos para niños menores de cuatro años pongan especial atención, además del precio, a que la rotulación y las instrucciones de uso seguro estén en español.

El Sernac detalló que las marcas que no cumplen con el reglamento son Britax, Go Baby, Infanti, Kids Cool, BBPRO, Maxi-Corsi, Bebesit, Graco y Autostyle. Las 13 empresas denunciadas son Ripley (que concentró la mayor cantidad de denuncias, cinco), Falabella, Almacenes Paris (tres denuncias cada una), Wu y Wu, Hites, Homecenter, Baby Infanti Store, Silfa, Las Mellizas, Baby Center, Baby Prince, Kids Cool y Bebe Pro, que tienen una denuncia cada una.