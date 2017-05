Cristián Labbé: El odio está actuando cada vez con más virulencia

"Sé lo que he hecho y lo que no he hecho en mi vida y sé que soy totalmente inocente", escribió Labbé.

En una declaración pública dirigida "a los jóvenes de mi país" en su cuenta de Facebook, el coronel de Ejército en retiro y ex alcalde de Providencia Cristián Labbé remarcó su inocencia en los delitos de violaciones a los derechos humanos de los que se le acusa y sostuvo que "el odio está actuando cada vez con más virulencia".

"Algunos de ustedes tendrán la idea de que soy culpable de lo que se me acusa -no hay duda, no los culpo- los han convencido de ello. El daño ya está hecho y no tiene remedio", escribió la ex autoridad comunal.

"Aunque logré probar la falsedad de las acusaciones, todo ha sido montado para que, comunicacionalmente, se me prejuzgue y se me condene. Tengo asumida esta realidad", añadió.

"Sé lo que he hecho y lo que no he hecho en mi vida y sé que soy totalmente inocente. No se preocupen por mí... Mi actual situación es sólo una de las muchas acciones que otros realizan para dividirnos y obtener ventajas de ello. Ahora me tocó a mí, mañana serán otros", apuntó.

Preocupado por "el futuro de nuestro país"

Labbé añadió que "lo que sí nos debe preocupar a todos es la suerte y el futuro de nuestro país. Pero no podremos hacer nada bueno por él en este ambiente de desconfianza, división y odio".

"Que nos quede claro: El camino del odio beneficia transitoriamente a sus instigadores y agitadores, e indefectiblemente se volverá contra ellos, porque el odio no conoce de honor, ni de lealtad", remarcó.

"Paradójicamente el odio está actuando cada vez con más virulencia y menos pudor, y eso es sencillamente porque está débil; sus instigadores saben que cuando se revelen todas sus mentiras quedarán en la indefensión y ahí será cuando nosotros necesitaremos la mayor de las grandezas para reconstruir las confianzas destruidas", escribió el ex alcalde.

"El odio con el que se me ha perseguido me ha regalado fuerza y libertad para dedicarme con humildad a buscar la paz y la amistad cívica para nuestro país. Hasta mis más enconados detractores pueden estar seguros que tienen en este viejo soldado y profesor a un chileno que jamás se cansará de luchar por construir un país verdadero, compasivo, solidario y honesto", concluyó el uniformado.