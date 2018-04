Diputado Urrutia: Mi error fue generalizar pero hay terroristas entre esas personas

El diputado Ignacio Urrutia (UDI) reconoció que cometió un error con sus polémicas declaraciones sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos en la dictadura, aunque reiteró que algunos de ellos eran terroristas.

Durante una actividad en Linares, el parlamentario planteó que "creo que el error que cometí ayer fue haber generalizado, creo que en este tipo de cosas no se debe generalizar, pero hay terroristas dentro de esas personas, sin lugar a dudas".

Estas palabras fueron rechazadas por el diputado Alexis Sepúlveda (PR), quien emplazó directamente a Urrutia (UDI), aseverando que "ampararse en el fuero parlamentario es una cobardía, yo le pido al diputado Urrutia que entregue disculpas al país y que mejor explique por qué tanto asesinado y desaparecido en su comuna, Parral, a lo mejor él está contento con esa situación".

El parlamentario maulino que fue el primero en llegar a controlar a Pamela Jiles cuando enfrentó a Urrutia, también recordó el pasado del parlamentario de la UDI.

"Qué diga además si aún defiende a Colonia Dignidad y al pedófilo Paul Schaffer, todo sabemos que él fue un férreo defensor del enclave alemán en dictadura que está en Parral. El país y las víctimas merecen disculpas", insistió Sepúlveda.

En relación con el proyecto de reparación a las víctimas, el ministro de Justicia, Hernán Larraín recalcó que "este proyecto no tiene una progresión concreta, no hay una glosa presupuestaria dirigida al tema. Por eso, dada la estrechez fiscal, se nos ha señalado que no hay los recursos".

"La idea es ver como podemos seguir, que nos den los parámetros Hacienda y a ver si podemos reconstituir este camino de una manera concordada", agregó.

"Yo no estoy en condiciones de dar un horizonte de tiempo que no depende solo de una voluntad de reparar, depende también de la posibilidad y habilidad económica para hacerlo", dijo el ministro.