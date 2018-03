Ex ministro Campos: Lealtad no es obediencia ciega e irreflexiva

El ex ministro de Justicia Jaime Campos hizo sus descargos ante las acusaciones de "deslealtad" con la Presidenta Michelle Bachelet que ha recibido luego de que se revelara su negativa a firmar el decreto que determinaba el cambio de uso del penal de Punta Peuco, que actualmente está destinado a presos por violaciones a los derechos humanos. "Lealtad no es sinónimo de obsecuencia, servilismo u obediencia ciega e irreflexiva", planteó.

Días antes del cambio de mando se rumoreó que Bachelet había firmado dicho decreto y solo faltaba la firma del entonces ministro Campos, lo que fue confirmado una vez que Sebastián Piñera ya había asumido el poder. El ex secretario de Estado primero negó haber recibido dicho documento y luego afirmó que se había negado a darle el visto bueno para que se ejecutara dicha orden presidencial que mandaría a los condenados por crímenes de la dictadura de Pinochet a cárceles comunes.

Este martes, a través de una carta publicada por el diario El Mercurio, el abogado que postula a liderar la Masonería chilena manifestó que "en las últimas horas he leído y escuchado algunas opiniones en las que se hace referencia al valor de la lealtad. Sinceramente, creo que lealtad no es sinónimo de obsecuencia, servilismo u obediencia ciega e irreflexiva. Asimismo, estoy convencido de que es leal quien advierte a los que corresponde la inconveniencia o ilegalidad de un acto e impide la materialización de sus perniciosas consecuencias".

"De igual modo, considero desleal al que sugiere la ejecución de acciones, a sabiendas de sus nefastas derivaciones, y se cubre con el manto de la irresponsabilidad que genera el hecho de no suscribirlo, procurando dejar en quienes están llamados a hacerlo la obligación de asumir sus resultados, para luego transformarlo en una suerte de chivo expiatorio", añade el texto.

"¡Hasta el sentido común indica que eso no se hace y, si ocurre, al menos debiese provocar reproches de conciencia! Si no fuese así, cualquier invocación ética carecería de sentido. Además, es imprescindible armonizar la lealtad con la verdad, puesto que, de contrario, no se manifiesta la una ni la otra y solo confundimos más a la ciudadanía", expresa el militante del Partido Radical.

"Por último, con posterioridad al término de mis funciones como ministro de Justicia y Derechos Humanos, he tenido el particular cuidado de no revelar a medio de comunicación alguno lo que han sido y son mis conversaciones privadas, tanto las concernientes a mi actividad pública como la particular, y si ellas han trascendido, fueron filtradas o corresponden a conjeturas, no es de mi responsabilidad que suceda", manifiesta Campos.