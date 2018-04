José Antonio Kast condenó burla a los "vuelos de la muerte" de Pinochet tras polémica foto

El ex candidato presidencial José Antonio Kast se desmarcó de la fotografía que se tomó con un sujeto que portaba una polera en la que se burlaba de "los vuelos de la muerte" del dictador Augusto Pinochet.

El individuo en cuestión vestía una polera con la frase "Pinochet's Helicopter Tours" estampada en el pecho, con una caricatura de sucesos cometidos en dictadura, como el lanzamiento al mar, desde helicópteros, de las víctimas de la represión.

"Quiero rechazar categóricamente la imagen que anda circulando. Me saque cientos de fotos y no me di cuenta de la imagen de la polera. Es una burla cruel, inhumana e inaceptable, que condeno absolutamente y jamás me prestaría para algo así", señaló el ex UDI en su cuenta de Twitter.

"Las personas pasaban y mas que un saludo y breve conversación, se tomaba la foto y en este caso, nunca me di cuenta de cómo estaba vestido. Si me daba cuenta, no me habría tomado la foto", añadió.

