José Antonio Kast: "Indulto a Fujimori es un ejemplo de cómo avanzar en justicia"

Kast valoró el indulto otorgado al ex mandatario peruano que cumplía condena por delitos de lesa humanidad.

"Indulto a Fujimori en Perú es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza", resaltó el diputado independiente (ex UDI) en su cuenta de Twitter, cuestionando que un "anciano de 80 años no merece morir en la cárcel, independiente de los delitos horribles que haya cometido".

Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, recibió la pasada jornada el indulto por parte del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

En otro mensaje, Kast llevó el tema a lo que sucede en nuestro país con los condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet que actualmente padecen graves problemas de salud.

Afirmó que "en Chile tenemos ancianos presos, civiles y militares, que apenas pueden ponerse de pie y que requieren atención médica permanente", ante lo cual preguntó: "¿Qué sentido tiene mantenerlos en la cárcel? Indulto, arresto domiciliario, vigilancia permanente. Todos tienen derechos humanos".

Hugo Gutiérrez acusa: PPK mintió

Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez lamentó la amnistía y acusó a Kuczynski de haber mentido. El legislador colgó un mensaje en la misma red social en el que mediante una captura de pantalla recuerda los dichos de una periodista peruana que hace un par de días aseguró que el propio mandatario incaico le había comunicado que no había ningun indulto en curso.

"(El) presidente peruano mintió, dijo que no indultaría a Alberto Fujimori, pero prefirió dejar en libertad a criminal de lesa humanidad, que asumir sus negociados con Odebrecht a través de su amigo chileno Gerardo Sepúlveda", reprochó Gutiérrez.