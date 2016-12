Ezzati: No estamos creando un país reconciliado, sino uno que busca venganza

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, manifestó que hay que seguir lo que dictaminan las leyes estatales ante la situación de los reos de Punta Peuco, pero indicó que no hay que caer en materia de venganza.

"Frente a la ley tenemos que ser muy, pero muy estrictos. Lo que me preocupa es la mentalidad que vamos creando en los niños y en los jóvenes y van escuchando constantemente que 'no, no, no, no'", sostuvo.

El cardenal añadió que "la mentalidad que vamos creando lastimosamente no es de un país reconciliado, sino de un país que busca venganza".

Sus declaraciones se dan luego de que 10 condenados por violaciones a los derechos humanos pidieran perdón en un acto realizado en el penal de Punta Peuco.

A esto se sumó que la Corte Suprema ratificó la sentencia que concedió la libertad condicional al interno de ese mismo penal, Claudio Salazar Fuentes, condenado a cadena perpetua por el caso Degollados, lo cual generó el rechazo de familiares y agrupaciones de defensa de los derechos humanos.

Mientras que cuatro condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar del penal solicitaron que se les otorgue el indulto presidencial y están a la espera que se revisen sus solicitudes de indultos particulares que fueron presentados al Ministerio de Justicia.