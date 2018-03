Acusan que el ministro Jaime Campos "boicoteó" el cierre de Punta Peuco

"No se pudo". Con estas palabras la ministra Paula Narváez (PS) explicó -en los últimos minutos del gobierno de Michelle Bachelet, a sólo instantes del cambio de mando- por qué no se había concretado el anunciado cierre de Punta Peuco.

Según informó esta tarde la edición online del diario La Tercera, la ex Presidenta Bachelet estaba decidida a dar una "señal política" por la vía de "que los principales rostros de la represión dejaran el recinto especial" para residir en una cárcel común: Colina I.

En las horas finales de su administración, Bachelet quería marcar "el fin de los privilegios" hacia represores como el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, el brigadier en retiro y ex agente de la DINA Miguel Krassnoff, y el también ex DINA Raúl Iturriaga Neumann.

"Estado de rebeldía"

Su deseo se vio truncado -afirma el medio- debido al "boicot" de su ministro de Justicia, Jaime Campos, quien "se negó a firmar el decreto que ya llevaba la rúbrica de la Presidenta" y, "en una actitud que poco se explican sus colaboradores, entró en estado de rebeldía con la decisión presidencial".

De acuerdo con la versión, el abogado radical tampoco firmó el indulto, ya visado por Bachelet, del ex frentista Jorge Mateluna Rojas, condenado por su supuesta participación en el asalto a una sucursal del Banco Santander en la comuna Pudahuel, en el año 2013; sentencia que es fuertemente cuestionada y que incluso inspiró una obra teatral del dramaturgo Guillermo Calderón.

Con todo, La Tercera consigna que "en el entorno del ex ministro sostienen que a sus manos nunca llegó físicamente un documento para la firma", mientras que otros "no se explican (...) por qué el ministro habría cambiado de decisión, pues (...) estaba de acuerdo con el movimiento de los presos".

La periodista de CNN Chile Mónica Rincón señaló en Twitter que la ex subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fries le confirmó "que el decreto de Punta Peuco fue firmado por la Presidenta Bachelet", y que "no lo cerraba", sino que "lo redestinaba para los presos no autovalentes o en situación de discapacidad".

EXCLUSIVO Lorena Fríes, ex subsec de DDHH me confirma que el decreto de Punta Peuco fue firmado por la Presidenta Bachelet. No lo cerraba, lo redestinaba para los presos no autovalentes o en situación de discapacidad. @CNNChile — Mónica Rincón (@tv_monica) 12 de marzo de 2018

Esta información es coincidente con la que entrega La Tercera, que indica que el plan era que Punta Peuco se transformara "en un recinto de carácter humanitario: presidarios en situaciones especiales, como enfermos terminales o mujeres embarazadas".

Qué dice Campos

Consultado por el diario, el ahora ex ministro Campos señaló: "Yo no he firmado ningún decreto que plantee el cierre de Punta Peuco (...) No he firmado nada ni nadie me ha presentado un borrador de decreto en relación a un cierre de Punta Peuco, (...) y no he firmado nada en relación al señor Mateluna".

Interrogado respecto a las versiones de que "no acató una instrucción expresa de parte de la Presidenta", el jurista señaló que "si hay gente que quiere decir eso que lo diga".

"En absolutamente todas mis actuaciones lo he hecho guiándome por dos parámetros: lo que indica mi conciencia y lo que establece la Constitución y las leyes de nuestro país. (...) En un caso hipotético -no digo que sea éste el caso- pero en un caso hipotético, si hay una acto que violenta lo que señala mi conciencia o lo que creo indica la Constitución y las leyes, por supuesto que no lo ejecutaré", sentenció.