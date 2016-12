AFDD calificó de "show mediático" que obispos pidan excarcelar a condenados por DDHH

La dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, calificó en Cooperativa de "show mediático" el llamado de la Conferencia Episcopal a crecer en "clemencia y misericordia" en relación a la posibilidad de excarcelar a militares en retiro condenados.

En conversación con La Historia es Nuestra, cuestionó la decisión de los obispos en medio del anuncio de al menos seis de los 120 reos que cumplen condenas en Punta Peuco de pedir perdón por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en época de la dictadura.

Rivera, hija de Juan Luis Rivera Matus, periodista desaparecido el 6 de noviembre de 1975, sostuvo que "siento que es un show mediático esta historia, porque la verdad de las cosas es que hoy me parece insólito que la Iglesia Católica esté llamando a tener misericordia cuando no hubo ninguna misericordia y no ha habido hasta hoy misericordia con los familiares de detenidos desaparecidos".

"No sé si es la misma Iglesia. Conozco a muchos sacerdotes que fueron muy amigos de la agrupación, muy amigos de lo que significa la vida para cada uno de nosotros y hoy estoy hablando de la cúpula de la Iglesia (...) son contados con los dedos las personas hoy de la Iglesia que quieren la misericordia para algunos", sostuvo.

Respecto al perdón anunciado por algunos de los reos de Punta Peuco, Rivera dijo que "no podemos dejar que los violadores de derechos humanos estén y vayan a sus casas, como dicen por ahí, 'pobres viejitos', que tengan que llegar a sus casas para morir en paz".

"En paz no la van a tener nunca por los crímenes que llevan a cuesta por más de 42 años", agregó.

Gobierno espera que perdón no sea para buscar beneficios

Mientras que desde el Gobierno, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, manifestó que espera que el perdón de algunos de los reos de Punta Peuco no sea pensando en buscar beneficios carcelarios.

"El perdón siempre es válido, pero es un acto individual y, por lo tanto, depende del que recibe el perdón y el que da, el que ofrece el perdón", dijo la ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

"Por lo tanto, más allá de la cuestión personal que pueda significar para ellos, no es materia de opinión y, en ese sentido, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que importa es avanzar en verdad, justicia y reparación".

Consultada si se trata de un acto interesado para buscar beneficios carcelarios, respondió que "ojalá que no, porque desmerecería su perdón".

Continúa la división entre los reos de Punta Peuco por este acto, ya que algunos, como Miguel Krassnoff, consideran que no han cometido delitos y que no tienen razón para pedir perdón.

Desde la familia militar se ha señalado que esta petición de perdón es un acto personal y no colectivo, por lo tanto, no se han atrevido a hablar públicamente pues se trata de casos puntuales.