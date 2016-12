Capellán de Punta Peuco: Ocho reos quieren pedir perdón por una convicción cristiana

El capellán de Punta Peuco, el pastor anglicano Pablo Álvarez, se refirió a la ceremonia que se desarrollará este viernes en el penal, en la que algunos condenados por violaciones a los derechos humanos pedirán perdón por los crímenes cometidos en dictadura.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el religioso indicó que en total serán ocho los internos del penal que le manifestaron su intención de participar esta petición de perdón, aunque no descartó que se sumen otros reos y que cada uno leerá una declaración particular.

"Por el momento me lo han dicho ocho personas, pero mañana se pueden sumar más. Por lo menos hay ocho personas que lo quieren hacer por una convicción cristiana", dijo.

"Hay personas que tienen otra posición que dicen que 'como voy a pedir perdón si yo obedecí órdenes, es el Estado de Chile que me las dio'. Estudié, fui militar, hice toda una carrera y ahora me están diciendo que pida perdón por algo que ellos me mandaron", añadió Pablo Álvarez.

Petición de perdón no implicará necesariamente beneficios

Asimismo, el capellán consideró que esta petición de perdón de los reos no implica necesariamente que les sirva para obtener beneficios carcelarios y lo ejemplificó con el condenado por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, Carlos Herrera Jiménez.

"Tenemos el caso concreto de Carlos Herrera. Él es un hombre que hoy día tiene convicciones sólidamente cristianas, él se ha arrepentido públicamente. Yo hable con Tucapel Jiménez hijo y tuve una muy buena conversación con él. Él ha pedido perdón y no ha obtenido ningún beneficio del punto de vista de la justicia", aseveró.

"Ligar que están haciendo esto como para poder obtener algún beneficio, yo creo que el gran beneficio de Herrera es justamente su beneficio personal en el sentido de que está en paz en su corazón y Tucapel Jiménez hijo también está en paz en su corazón", añadió.

Asimismo, dijo entender la posición de los familiares de las víctimas, quienes rechazan la actividad, pero resaltó que las iglesias cristianas siempre los han apoyado como ocurrió con la Vicaría de la Solidaridad y el Comité Pro Paz durante la dictadura.

"Las víctimas están sufriendo, como personas cristianas somos conscientes de la situación que han vivido y que viven las víctimas y por lo tanto somos solidarios con ellos, con las víctimas, por lo tanto no es un tema aquí de estamos de un lado u otro", indicó.

"Esperamos lo mejor para este país, estamos con las familias de los detenidos desaparecidos, estamos con ellos, estamos para apoyarlos y estamos también para apoyar que se haga sanidad en este país y reconocemos todo lo que se ha hecho, pero queremos avanzar más y que este país sane y mire al futuro", concluyó.

Mariano Puga: Gesto tendrá proyecciones

En tanto, el sacerdote Mariano Puga confirmó su presencia en este acto pese a haber sido un opositor a la dictadura y defensor de los familiares de las víctimas.

En conversación con Cooperativa destacó la importancia de lo que va a ocurrir para avanzar en la reconciliación de Chile.

"Lo que corresponde ahora, para sanear el corazón de Chile, es que los responsables de crímenes brutales tienen que tener la nobleza de decir por lo menos 'me duele haber sido tan cruel, tan inhumano entre tanto hermano mío chileno'", indicó.

"Este gesto es un signito chico, pero que tendrá proyecciones para el futuro, depende de cómo los chilenos lo asumamos", enfatizó.

Pese a las palabras de Puga, el acto del perdón genera críticas en las agrupaciones de derechos humanos, como lo manifestó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira.

"Tiene que ver con esta escalada que hemos venido denunciado desde hace un año, en pos de los beneficios carcelarios, en la impunidad existente en este país y que lamentablemente fue creciendo", indicó.