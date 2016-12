Conferencia Episcopal llamó a crecer en "clemencia" y excarcelar a condenados por DDHH

En su mensaje navideño, la Conferencia Episcopal llamó a crecer en "clemencia y misercordia" en relación a la posibilidad de excarcelar a militares en retiro condenados por delitos de lesa humanidad que no se encuentren en buenas condiciones de salud.

Entre los puntos principales de la misiva firmada por los cinco integrantes del comité permanente de la Conferencia, se encuentra el cuidado de la niñez y el apoyo a los inmigrantes.

En relación a los militares en retiro, indican que "Jesús, al final de su vida pública, fue apresado, juzgado y condenado a morir en la cruz. Muchos de sus discípulos fueron encarcelados por dar testimonio de su resurrección. Para nadie es desconocido el sufrimiento que se experimenta cuando se vive privado de libertad en una cárcel, incluso cuando es producto de un juicio justo y correctamente ejecutado".

"Sin embargo, hay situaciones especiales en las que se nos abren espacios para que como sociedad demos signos de humanidad y podamos crecer en clemencia y misericordia. Es el caso de aquellos que están cumpliendo una condena y, además, sufren una enfermedad terminal o alguna alteración en sus facultades mentales que afectan gravemente sus capacidades y disminuyen notablemente su relación con el medio y con las demás personas", aseguraron.

"¿No será el momento en que como país busquemos los mecanismos jurídicos para que personas con estas dificultades, siguiendo criterios objetivos, puedan continuar cumpliendo en sus casas, junto a sus seres queridos, la condena recibida?", preguntan.

El obispo Santiago Silva, presidente de la instancia, comentó el acto que se llevará a cabo este viernes en Punta Peuco, donde al menos seis condenados pedirán perdón, precisando que "lo que buscan es que tengamos un poco más de humanidad y eso es también lo que propone la Iglesia y esas situaciones tienen que ver con la edad y con un tema mental. En Punta Peuco hay personas que ni siquiera saben por qué están allí".

Además de Silva, el documento está firmado por el obispo de Melipilla, Cristián Contreras; el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati; el obispo de San Bernardo, Juan González, y el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos.

Sigue división en Punta Peuco

Mientras tanto, continúa la división entre los reos de Punta Peuco por este acto, ya que algunos consideran que no han cometido delitos y que no tienen razón para pedir perdón.

El abogado Jorge Balmaceda, que representa a Raúl Iturriaga, que está a favor del acto, y a Pedro Espinoza, quien se opone a pedir perdón, descartó que su decisión influya en los posibles beneficios para una salida.

"Hay algunos de mis patrocinados que estiman que no han cometido delitos, sin embargo están cumpliendo condena y respecto de eso no tienen ninguna razón para pedir perdón", sostuvo.

"Hay otros de mis representados que estiman que sí están en condiciones y deben pedir perdón por algunas conductas que realizaron. Esa es una situación de carácter personal, lo que ellos hagan no creo que tenga una relevancia jurídica mayor, como la que expresó el presidente de la Corte Suprema", añadió.

Por su parte, el presidente honorario de la Fundación 11 de Septiembre, el oficial (r) Juan González, aseveró que no es "partidario de pedir perdón, porque para mí que viví, no que me contaron lo que pasó en la época de Allende, lo que hicieron las Fuerzas Armadas y los que están en Punta Peuco hoy día es lo que legalmente tendrían que haber hecho, no lo podrían haber hecho de otra manera".

"Ahora, si ellos quieren pedir perdón, ellos están presos desde hace muchos años, así que yo diría 'dejémoslos que pidan perdón'", precisó.