Diez reos de Punta Peuco pidieron perdón por crímenes contra derechos humanos

Diez condenados por violaciones a los derechos humanos pidieron perdón en un acto realizado este viernes en el penal de Punta Peuco.

En la ceremonia participaron el capellán de dicha cárcel, el sacerdote anglicano Pablo Álvarez, y los sacerdotes católicos Fernando Montes y Mariano Puga, quienes destacaron la importancia de la instancia.

Raúl Iturriaga, Claudio Salazar, Carlos Herrera, Basclay Zapata, Enrique Ruiz, Pedro Hormazábal, Miguel Estay y José Zara participaron en el acto, mientras que familiares representaron a Marcelo Castro y Manuel Carevic.

Cada uno de los condenados leyó una carta pidiendo perdón, según confirmó el capellán Álvarez: "Yo creo que Dios está haciendo algo extraordinario en este país, porque esto no habría sucedido hace algunos años atrás, personas que están dispuestas a pedir perdón".

"Públicamente, leyeron y pidieron perdón por todo el daño causado", recalcó.

En su declaración, Salazar, ex carabinero y condenado por el caso Degollados, aseguró que "la infinita bondad de Dios sabrá perdonar mis pecados depositándolos en el fondo del océano más grande (...) te pido además que con tu infinito poder cambies aquellos corazones duros, que con razón o sin ella, nos detestan sin darnos cabida en la sociedad".

"Quedé impresionado por la verdad que oí adentro, la paz (...) nadie de los que yo escuché pidió que se les rebajara las penas, nadie de los que yo escuché pidió amnistía, pidió perdón y eso es bueno que se sepa", sostuvo Montes.

Protestas de agrupaciones de defensa de DD.HH.

El acto estuvo marcado por una serie de protestas realizadas en las afueras de Punta Peuco por parte de agrupaciones de defensa de los derechos humanos, manifestaciones que también se produjeron en el centro de Santiago.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, expresó que "no es el problema para nosotros el perdón, el problema es que es una escalada que hoy se cumple buscando la impunidad, más de la que hay en nuestro país".

"Tenemos el derecho y la moral de estar aquí de no permitir este show mediático", agregó.

En el centro de Santiago también se registraron manifestaciones en rechazo al acto de perdón. (Foto: UNO)

En respuesta, el sacerdote Puga dijo que el "perdón" debe ir asociado a la reparación y a la colaboración con la justicia.

"Es que no puede haber perdón si no hay reparación y aporte a la Justicia y aporte de la información que ellos manejan y que no han planteado a los Tribunales de Justicia", declaró.

División en Punta Peuco

Por su parte, desde los familiares de los internos, la vocera de la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, Solange Roberts, reconoció que hay división entre los reos ante la petición de perdón.

"Hay dos posicisiones: La gente que tiene la necesidad y que va a pedir el perdón, y gente que está aquí en forma inocente, por ficciones jurídicas, por testigos falsos y que son inocentes y que piensan, en todo su derecho, que no tienen por qué pedir perdón porque ellos no son culpables", indicó.

Abogado acusó que alcaide rechazó su ingreso al penal

En tanto, el abogado que representa a los reos de Punta Peuco, Raúl Meza, denunció que el alcaide, comandante Jorge Martín Dominguez, "en forma absolutamente arbitraria e injustificada" le prohibió el ingreso al acto ecuménico.

A través de un comunicado, acusó que "inexplicable y sospechosamente fue retirado mi nombre el día de hoy de los invitados oficiales sin poder ingresar al encuentro, informándoseme que era por órdenes superiores".

"Seguiremos luchando incansablemente y sin claudicar para obtener la libertad de internos ancianos y enfermos", sentenció.

Cabe recordar que el acto se realiza luego que la semana pasada familiares de cuatro condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar solicitaran que se les otorgue el indulto presidencial por razones humanitarias.