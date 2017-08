Eduardo Frei: "A mi padre lo asesinaron"

"Son casi 35 años buscando la verdad y esa verdad está llegando", declaró el ex Mandatario.

El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle valoró la decisión del ministro en visita Alejandro Madrid de dictar acusación contra a los seis procesados por la muerte de su padre, el ex Mandatario Eduardo Frei Montalva, afirmando que a su padre "lo asesinaron".

"La verdad tiene su hora para Frei (...) Nunca en la historia de Chile se había visto una cosa similar, nunca en la historia de Chile un Presidente había sido asesinado", aseguró visiblemente emocionado.

"Este es un paso importante, es un paso trascendental para construir la verdad y la justicia en nuestro país", indicó, recalcando que "después de 15 años el ministro Madrid ha dicho 'asesinato', lo asesinaron. A Frei lo asesinaron".

"El ministro en visita, después de 15 años que fue nombrado en el 2003, hoy ha emitido su dictamen final y ha condenado a tres personas como autores del asesinato del Presidente Frei y a tres personas y médicos como encubridores o coautores", destacó el ex Jefe de Estado tras enterarse de la determinación durante una actividad.

Reconoció que "sé que muchos van a negar este hecho, pero nosotros como familia queremos agradecer a a justicia chilena y al ministro Madrid. Siempre tuvimos confianza y siempre lo dijimos, que llegue la verdad y llegue la justicia (...) Son casi 35 años buscando la verdad y esa verdad está llegando".

Por el magnicidio se encuentran procesadas, desde 2009, el médico Patricio Silva, el chofer de la familia Frei e informante de la CNI Luis Becerra y el ex agente de la DINA Raúl Lillo en calidad de autores del delito de homicidio; mientras que fue procesado en calidad de cómplice el médico Pedro Valdivia y como encubridores los patólogos Helman Rosenberg y Sergio González.

Carmen Frei: "Es un día triste, mi padre no murió en paz"

Por su parte, la ex senadora DC Carmen Frei reconoció que es "un día triste" porque se comprueba que "mi padre" no murió en paz por "todo lo que sufrió".

En compañía de la timonel y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien dio a conocer durante esta mañana la decisión del ministro Madrid, la ex parlamentaria aseguró que "queda demostrado que no mentí, mi padre fue asesinado".

"Es un día triste, porque uno siempre tiene la esperanza de pensar que mi papá murió tranquilo, en paz, pero no fue así y duele mucho saber todo lo que sufrió y todos los vejámenes que sufrió su cuerpo, que ni siquiera eso lo respetaron", reconoció la hermana de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

"Hoy el juez ratifica la sentencia que el había decretado hace siete años y condena a las seis personas que tenía procesadas (...) Es doloroso, pero hoy el juez ha confirmado lo que siempre pensamos, que al principio eran dudas, dudas muy razonables, pero hoy es la certeza de que mi padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, fue asesinado", aseveró la ex senadora DC.

Además, Carmen Frei recordó que "hace pocos años, no más de cuatro o cinco, el rector de la Universidad Católica dijo que quedaban todavía pedazos del cuerpo de mi papá y después me visitó una persona que me dijo que había querido mucho a mi papá y por eso él tenía, encima de su escritorio, un frasco con un pedazo de las vísceras de mi papá, cosa que es tan inhumano que cuesta pensarlo".

"Yo nunca mentí, siempre dije la verdad y hoy se prueba todos aquellos que pensaron que yo estaba medio loca o que quisieron pasarme al tribunal de disciplina de la Democracia Cristiana por tener estas ideas, hoy queda demostrado que yo no mentí, mi padre fue asesinado", sentenció.

Además, reiteró su llamado al Ejército de Chile, que "no ha colaborado en nada, que ha ocultado mucha información, que de una vez por todas cuente la verdad".