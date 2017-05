Familia Frei niega "vuelco" en investigación del magnicidio

La ex senadora DC Carmen Frei restó relevancia al peritaje realizado por el experto español Aurelio Luna que pone en duda el envenenamiento con gas mostaza y talio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Un reportaje publicado el domingo por El Mercurio dio cuenta de un "vuelco" en la investigación del caso, señalando que Luna –quien participó en los exámenes a los restos de Pablo Neruda- y el experto chileno Germán Tapia señalaron que la muerte del ex Mandatario era compatible con un "shock séptico", discrepando de un peritaje anterior, realizado el año 2008.

"Yo creo que lo que publica El Mercurio es, realmente, un abuso de interpretación. Éste es uno de los tantos peritajes y diferentes investigaciones que ha hecho el juez Madrid", dijo a Cooperativa Carmen Frei, asegurando que "hay pruebas muy concluyentes de que estamos en presencia de un hecho criminal, en que participaron terceros".

"El Mercurio siempre se caracteriza por hacerse eco de campañas de desinformación de la opinión pública, creyendo que somos ingenuos o tontos y que no sabemos que esto es sólo una pericia más después de un proceso larguísimo (...) Decir que esto es un vuelco... No. Es un peritaje más dentro de muchos otros peritajes que dicen que sí hubo envenenamiento", remarcó la ex parlamentaria.

"Conspiración"

Carmen Frei aseguró haber "conversado largamente con el doctor Luna", quien le señaló, después de que se realizó "la segunda exhumación", a mediados del año pasado, que "lo que quedaba era poco" y, entonces, "era bastante difícil llegar a una conclusión" a partir de los restos.

"No hay que olvidarse que en el momento en que muere mi padre entra un equipo de la Clínica de la Universidad Católica -nunca dio autorización la familia ni lo supimos- y le introdujeron inmediatamente ocho litros de formalina, que destruyen cualquier cosa, y después se llevaron todas sus vísceras, que hicieron desaparecer", comentó.

Por otro lado, "los productos que introdujeron en el cuerpo de mi padre se vitalizaban y además se potenciaban en contra para desaparecer", señaló la ex senadora, asegurando que "esto fue una conspiración demasiado bien pensada".

"El proceso es enorme, lleva más de 50 libros, más los cuadernos secretos. El juez ha hecho una labor muy acuciosa y cuando se conozca más se van a ver todos

los detalles; si es una cosa que uno no lo puede creer cuando lo lee: los seguimientos, las enfermeras que no eran de la Clínica Santa María, sino del

Hospital Militar, y que procedieron a envenenar a mi padre", comentó.

"Me indigna"

Carmen Frei dijo esperar "con tranquilidad lo que está haciendo el juez" Alejandro Madrid, quien "sabrá que responder".

"Es un tema ya judicial, fuera de que me indigna tamaña estupidez de un medio de comunicación, que ni siquiera reconoce ni sabe todo lo que está pasando. ¿Por qué las veces que ha habido otros antecedentes no los ha publicado, sino que ha costado buscarlo en las últimas páginas del diario, medio escondido, y resalta todo lo negativo? (...) Yo no lo voy a dejar pasar, porque es una vergüenza que, pasados tantos años, todavía sigamos ocultando lo que de verdad pasó en una dictadura militar tan siniestra como la que tuvimos", concluyó la ex legisladora por Antofagasta.