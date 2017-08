Hermano del doctor Orozco entró a cumplir condena a Punta Peuco

El general en retiro del Ejército Héctor Orozco Sepúlveda, de 91 años, ingresó el lunes a cumplir condena a Punta Peuco por dos homicidios calificados ocurridos en diciembre de 1973.

Según informa este miércoles El Mercurio, el uniformado fue director de la DINE y de Televisión Nacional, y es hermano del conocido doctor René Orozco (87), quien entre 1991 y 2004 presidió el Club Deportivo Universidad de Chile.

"Mi hermano está en condiciones absolutamente deplorables, no conoce a la gente, no conoce a nadie (...) Estaba con un deterioro mental ya muy serio. (Al) llevarlo preso en esas condiciones, ya la justicia se transforma en venganza", dijo René Orozco al matutino.

"La justicia no tiene que ver con venganza, no es propia de una sociedad humanizada. Que se castigue a las personas en el momento en que no se dan ni cuenta, deja de ser justicia", agregó el facultativo, quien criticó además que "cerrando Punta Peuco se van a terminar de vengar con todos los viejos que están ahí".

"Llevaba una vida muy triste"

El ex dirigente deportivo contó que su hermano "vivió con su esposa hasta hace cuatro o cinco años, en que (ella) falleció", y actualmente "llevaba una vida muy triste".

"Él no siente nada de lo que le está pasando. Más bien, en una de esas, hasta quizás (en Punta Peuco) pueda reconocer a algunos de sus compañeros que tuvo en el Ejército, y si así fuera se pondría contento de encontrarlos", ironizó, antes de insistir: "Para mí esto es una cuestión de principios: justicia, sí; venganza, no".