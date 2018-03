Lorena Pizarro: Bachelet nunca tuvo la intención de cerrar Punta Peuco

Punta Peuco alberga a ex militares violadores de derechos humanos en la comuna de Tiltil.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, lamentó las palabras del nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien descartó toda opción del posible cierre del penal de Punta Peuco, que alberga a ex militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

La dirigenta también criticó al Gobierno de Michelle Bachelet, que "nunca tuvo la intención" de clausurar la citada cárcel, ubicada en la comuna de Tiltil.

"El cierre de Punta Peuco no se materializó porque no hubo voluntad de hacerlo y nunca tuvo la intención de hacerlo la Presidenta de la República. No hay otra razón", sentenció la representante de la organización, luego de que, durante el cambio de mando, se echara por tierra toda opción sobre el fin del penal.

Pizarro agregó que "lo más preocupante es haber escuchado las palabras del ministro Hernán Larraín, pero él ya de una manera muy abierta se suma a la lógica de señalar que con los violadores de derechos humanos se cometerían actos inhumanos".

"Nosotros no estamos pidiendo que los manden a las cloacas, estamos exigiendo que sean enviados a cárceles comunes", sentenció.

Hablan familiares de los reos

En tanto, Solange Robert, vocera de la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, apuntó que le "parece bastante lamentable el rumor que surgió, porque obviamente afectó a las familias y afectó a los internos de Punta Peuco".

"Nosotros no conversamos directamente con el Presidente Piñera, sí con parte del equipo que trabaja con el Presidente, y no pedimos ningún privilegio ni nada especial, queremos igualdad ante la ley. Creemos que no va a ocurrir con el penal Punta Peuco y esperamos que así sea", añadió.

En tanto, a través de un comunicado de prensa, el abogado de varios de los internos en el penal, Raúl Meza, citó la frase "misión cumplida" de Augusto Pinochet para celebrar que Punta Peuco siga albergando a sus representados.