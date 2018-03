PH estudia acusación constitucional contra Bachelet por no cierre de Punta Peuco

Parlamentarios del Partido Humanista anunciaron que estudian una posible acusación constitucional contra el ex ministro Jaime Campos y la ex Presidenta Michelle Bachelet, luego de que el Gobierno anterior no concretara el cierre del penal de Punta Peuco, donde ex militares cumplen condena por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

"Estamos estudiando la posibilidad de una acusación constitucional contra el (ex) ministro (de Justicia Jaime) Campos", afirmó en el Congreso la diputada Pamela Jiles.

"Nos parece que es lo que correspondería", dijo Jiles, y afirmó que en la tienda no saben "si existen las posibilidades, los instrumentos, las herramientas concretas para hacer una acusación constitucional contra la verdadera responsable, la única verdadera responsable del no cierre de Punta Peuco, que es la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet".

Según los legisladores, había un compromiso adquirido por Bachelet con Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del caso quemados vivos, de cerrar el penal ubicado en la comuna de Tiltil.