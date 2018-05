Piden a juez que se inhabilite en causas de DDHH porque su hermano fue torturado en la dictadura

El abogado Maximiliano Murath, quien defiende a acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura, emplazó al juez de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, a inhabilitarse en siete causas debido a qu esu hermano fue torturado en 1973, según consta en el Informe Valech.

Murath dijo esperar que se anulen los sumarios en seis causas de Ñuble que involucran al general en retiro de Carabineros, Patricio Jeldres, y otra causa en la que está procesado y condenado el ex agente de la CNI, Patricio Castro.

El defensor sostuvo que "el ministro Carlos Aldana no solo está inhabilitado legalmente, sino que moralmente porque cualquier persona que se haya visto expuesta a una situación tan traumática como la detención de su hermano, obviamente deja a toda la familia en una situación de vulnerabilidad emocional".

"Así las cosas, se trata de una persona que no puede ser imparcial con las personas que cometieron dichos actos", puntualizó.

Bajo ese contexto, el abogado solicitó que "se anulen los procesamientos en contra de Patricio Jeldres, y en el caso de Patricio Castro, pedimos que se anule la sentencia de primera instancia, y luego toda la investigación en que el ministro Aldana intervino".

Torturado

El 28 de marzo de 2017, Pedro Aldana Fuentes presentó una demanda por 200 millones ante el 22° juzgado Civil de Santiago, en contra del Fisco de Chile por el daño moral sufrido desde el 11 de septiembre de 1973, fecha en la que fue detenido.

Según señaló en su demanda, Pedro Aldana fue detenido por Carabineros de la Quinta Comisaría de Quirihue interrogado bajo tortura, y luego trasladado hasta la cárcel de Chillán, donde estuvo preso un año, recibiendo una serie vejaciones.

Sin embargo, el 23 de marzo de este año, el tribunal desestimó la acción judicial por tratarse de una cosa juzgada en 2006, ya que incluso la Corte Suprema confirmó que se trataba de un hecho ya prescrito.

"No tengo impedimento alguno"

Si bien el viernes 25 de mayo recién se presentaron la solicitudes de inhabilitación, con anterioridad el ministro Carlos Aldana fue consultado por este tema, desestimando que exista una causal de inhabilidad.

"He revisado las causas de recusación o de inhabilidad que hayan al respecto y ninguna de ellas está considerada, así que estimo que no tengo impedimento alguno. Si en mi concepto existiera alguna causa de inhabilidad, la habría hecho de inmediato", dijo el juez, que desde principios de 2017, por auto acordado de la Corte Suprema, conoce las causas tanto de las Cortes de Concepción como de Chillán.

Sobre el informe Valech en que está su hermano, contestó que "mayores detalles, aunque parezca un poco extraño, lo desconozco".

A ello, agregó: "Sé que tuvo al comienzo del año 73' uno o más problemas, pero de eso no participé, no lo conocí, y no hice ninguna gestión en la materia".