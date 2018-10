Presidente de RN se disculpó con Carmen Hertz: Tiene derecho a querellarse contra diputada Flores

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, ofreció disculpas a la diputada comunista Carmen Hertz por calificar de "exagerada" la querella que anunció contra congresista de RN Camila Flores por sus dichos en televisión.

En una participación en un programa de La Red, Flores acusó a Hertz de idear un plan para tomar Codelco y "asesinar a quien se oponga" en 1973 -esto a pesar de que el organismo, como se conoce en la actualidad, fue creado en 1976- y además culpó a la Brigada Ramona Parra (dedicada a la pintura de murales) de "cometer asesinatos".

Fue en este marco que Desbordes calificó de exagerado el anuncio de Hertz y le restó importancia a los dichos de la diputada RN, algo que corrigió este miércoles.

"No comparto la frase de la diputado con respecto de la diputada Hertz. Cuando opiné sabía lo de la Ramona Parra -la supuesta idea de que este grupo realizaba ataques y secuestros-; no aparecía en los medios de comunicación y yo no tenía la información respecto de lo que había dicho la diputada (Flores)", afirmó el timonel RN.

"Acabo de conversar con la diputada Hertz y creo que tiene todo el derecho de estar ofendida, incluso le he dado las disculpas del caso porque relativicé una querella que, sinceramente, tiene todo el derecho de presentar", agregó el diputado.

Adicionalmente, Desbordes destacó que tomó contacto con su par del Partido Comunista (PC), Guillermo Teiller, para contribuir a que el clima en la Cámara de Diputados sea el más adecuado.